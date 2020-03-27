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|Действующий аким Кызылординской области Искаков задержан за мошенничество вместе с замами и родней
08:00 28.03.2020
Появилась информация о задержании акима Кызылординской области
Искаков задержан за мошенничество.
Ряд средств массовой информации 27 марта сообщает о задержании акима Кызылординской области, передает zakon.kz.
По информации некоторых источников, Антикоррупционной службой за мошенничество задержан аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, - отметил в своем Telegrame-канале Едилов Ербол.
Также задержан его заместитель и родственники.
Кроме того задержан его заместитель Марат Дельмуханов и два бизнесмена родственника акима Женисбек Искаков и Азат Досмаилов, - уточнил Едилов.
Куанышбек Искаков занимает должность с 28 июня 2019 года.
Антикоррупционная служба Казахстана отметила, что пока не владеет информацией.
Подтвердить или опровергнуть временно не можем. Наш департамент пока не владеет официальной информацией, - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, в акимате области просят верить официальной информации.
По сегодняшней ситуации не можем дать точную информацию. Акимат области не получил официального сообщения по этому вопросу. Просим верить информации только компетентных органов, - уточнили в пресс-службе.