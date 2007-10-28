Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области Казахстана

08:20 28.03.2020

Ранее регион возглавлял Куанышбек Искаков.



Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области, передает zakon.kz.



Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области, - говорится в сообщении Акорды.



27 марта сообщалось о возможном задержании уже бывшего акима региона Куанышбека Искакова.

Абдыкаликова родилась 15 мая в 1965 году в селе Соло-Тюбе. В 1987 году закончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности экономист.

Трудовой стаж Абдыкаликовой:

Старший специалист, начальник отдела Кзыл-Ординского областного управления социальной защиты населения (1987-1994);

Консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по социальной защите населения (1994-1995);

Начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения Республики Казахстан (1995-1996);

Начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (1997-2003);

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (20.03.2003-12.2005);

Председатель Правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (12.2005-10.2006);

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (10.2006-28.10.2007);

Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (28.10.2007-30.01.2008);

Советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан (30.01.2008-05.03.2009);

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (05.03.2009-09.2012);

Советник Президента Республики Казахстан - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (09.2012-11.2013);

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 28.11.2013; переназначена - с 04.04.2014), по вопросам человеческого развития (06.08.2014-11.2014);

Государственный секретарь Республики Казахстан (11.11.2014-02.2019);

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (25.02.2019-20.08.2019)