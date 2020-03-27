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|Больных COVID-19 в Казахстане уже 191
08:39 28.03.2020
Число заражений COVID-19 в Казахстане возросло до 191
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 191.
Об этом говорится в сообщении в Facebook Министерства здравоохранения Казахстана.
Наибольшее число случаев зафиксировано в Нур-Султане.
Заболевшие есть уже в десяти из 14 областей республики.
Ранее стало известно, что в Казахстане зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.