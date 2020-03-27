Больных COVID-19 в Казахстане уже 191

08:39 28.03.2020

Число заражений COVID-19 в Казахстане возросло до 191



Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 191.



Об этом говорится в сообщении в Facebook Министерства здравоохранения Казахстана.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Нур-Султане.

Заболевшие есть уже в десяти из 14 областей республики.

Ранее стало известно, что в Казахстане зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.