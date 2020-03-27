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|COVID-19 в РУз: 83 заразившихся
10:34 28.03.2020
В Узбекистане общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 83, сообщает минздрав.
По данным пресс-службы, пятерых заразившихся обнаружили в Ташкенте, троих - в Андижане.
На сегодняшний день у 15 человек наблюдается пневмония, семеро находятся в тяжелом состоянии.
Сегодня в Узбекистане от коронавируса скончалась 72-летняя жительница, она страдала сахарным диабетом и острой сердечной недостаточностью.
Всего COVID-19 поразил 118 тысяч человек в 114 странах планеты.