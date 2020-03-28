Произойдет то, что покажется чудом: коронавирус исчезнет сам собой, - В.Катасонов

10:45 28.03.2020 Валентин КАТАСОНОВ | 28.03.2020 |



Урок Достоевского для России сегодня

…Произойдет то, что покажется чудом: коронавирус исчезнет сам собой

В полной мере пророческий дар Федора Михайловича Достоевского раскрывается лишь сейчас, в XXI веке. Самым выдающимся его произведением, в котором Достоевский изложил метафизику мировой истории, дал компас для ориентации в прошлом, настоящем и будущем, считаю легенду "Великий инквизитор", входящую автономной частью в состав последнего романа писателя "Братья Карамазовы". Большая часть этой небольшой главки (чуть более 20 страниц) – монолог 90-летнего старика-кардинала, Великого инквизитора, адресованный Христу, явившемуся в Севилью XVI века. Инквизитор излагает Христу свое кредо, заявленное как вызов Спасителю…



Однако я начну с первого романа "Пятикнижия Достоевского" – с "Преступления и наказания" (далее следовали "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы"), написанного в 1864 году. В нем есть пророчества, которые, кажется, могут начать сбываться.



Уже два месяца во всем мире темой № 1 является всемирная эпидемия (пандемия) коронавируса. А ведь об эпидемии, которая приобретает вселенские масштабы, Достоевский и написал в "Преступлении и наказании", представив ее как сон Родиона Раскольникова. Всего одна страничка; изложу ее без изъянов, со своими комментариями.



"Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу". Моровой язвой называли в старые времена эпидемии холеры, чумы, оспы, косившие народ. Моровая язва сегодня – коронавирус. "Идущая из глубины Азии на Европу"… Ухань действительно является "глубиной Азии". "Весь мир осужден в жертву" – моровой язвы не избежит никто, ни одна страна.



"Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных". В социальных сетях можно сейчас встретить множество назойливых внушений: "Мы все умрем". Паникуют ведущие СМИ, паникуют международные организации; ВОЗ 11 марта объявила, что распространение коронавируса вошло в стадию пандемии. Хотя ВОЗ имеет ясные критерии для определения того, что есть пандемия, и на 11 марта параметры эпидемии были существенно более скромными, чем стандарты ВОЗ.



Паникуют политики. Ангела Меркель уже стращала тем, что коронавирусом заразится 70 процентов населения Германии (то есть 58 млн. человек). Конечно, заражаться будут, прежде всего, бедные, чья жизнь протекает в толпе. Богатые сумеют пересидеть в своих дворцах и виллах. Впрочем, круг избранных существенно уже круга богатых. Часть богатых тоже погибнет, ибо не в списке "избранных".

И далее: "…новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей". Удивительное прозрение! Достоевский предсказывает, что эпидемия будет в первую очередь не вирусная, а идейная. В конечном счете – духовная. Коронавирус – лишь прикрытие, за которым прячутся "духи, одаренные умом и волей". Я называю их хозяевами денег. У них дьявольски изворотливый ум и воля, нацеленная на завоевание мирового господства. Это про них сказал Христос: "Отец ваш дьявол" (Ин. 8:44).



Раскольников называет вселяющиеся в тела людей существа "трихинами" (микроскопическими паразитами). Эта аллегория заключает в себе помыслы, искушения, глубоко проникающих в сознание человека.

"Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими". А разве сегодня мы не видим, как люди, попадающие под гипнотическое действие СМИ, пугающих "пандемией коронавируса", в конце концов становятся "бесноватыми и сумасшедшими"? И это не единичные случаи: "Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали". Еще французский психолог, историк и антрополог Густав Лебон (1841-1931), исследовавший механизмы психических эпидемий и массовых беснований на примере революций, народных волнений, предвыборных кампаний, массовых шествий, описал эти механизмы в книге "Психология масс" (1895). Если в прошлом человечество наблюдало преимущественно случаи индивидуального беснования, сегодня на первый план выходят беснования массовые.



Патриарх Кирилл не раз обращал внимание на то, что сегодня мы все чаще становимся свидетелями "массовых беснований". Во время воскресной проповеди в марте 2009 года в храме Христа Спасителя патриарх сказал, что к массовым беснованиям ведет ложно понятая идея свободы. "Идею жизни на основе инстинкта подхватывают литература, массовая информация. Стереотипы вкладываются в сознание людей с помощью СМИ, и миллионы людей порабощают свой разум дьявольскими мыслями, становясь бесноватыми, – говорил патриарх. – …Задача дьявола заключается в том, чтобы весь мир стал бесноватым, чтобы каждый человек был в его власти. И эти действия осуществляются дьявольски тонко и разумно. Мы не увидим сейчас, за редчайшим исключением, тех бесноватых, которые кричат и на пол бросаются. Потому что таких людей в нынешних условиях сразу же заберут в психиатрическую клинику и изолируют. А для того чтобы дьявольское действие в мире существовало, люди, подчиненные злой воле, не должны быть изолированы. Они, напротив, должны влиять на других… Задача Церкви заключается в том, чтобы говорить людям об опасности беснования, о нежизнеспособности человеческого общества, подчиненного дьявольской силе".



Через Раскольникова Достоевский показывает: люди становятся "бесноватыми и сумасшедшими" по той причине, что возомнили себя "умными", а "умными", уверившись в выводах науки: "Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований". И многие поверили в пандемию коронавируса потому, что этот приговор освящен выводами науки и заключением ВОЗ.



Только вот что удивительно. У людей сохраняется ощущение, что их обманывают. Это ощущение усиливается тем, что в хоре ученых, журналистов, политиков – какофония. Каждодневно поступают новости и экспертные заключения, взаимно исключающие друг друга и создающие умственный хаос. Об этом и было откровение Раскольникову во сне: "Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать". Многие, свято верившие в "науку" и доверявшие "научным авторитетам", почувствовали, что у них уходит почва из-под ног. Умственный хаос незаметно переходил в тяжелое психическое расстройство: "...всякий… бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки".



Читаем дальше: "В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге". В государствах сейчас объявляются долгосрочные, даже бессрочные карантины, за ними – чрезвычайное положение, как во время войны. Раньше всех чрезвычайное положение ввели в Китае – 31 января. Через два дня после того, как ВОЗ объявила о пандемии, Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США. До этого чрезвычайное положение в Америке объявляли после катастрофы 11 сентября 2001 года, уничтожившей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Через неполные два десятилетия Америке вновь напомнили, что в стране действует диктатура хозяев денег. Не мечтайте о демократии!



По состоянию на 20 марта чрезвычайное положение (ЧП) было объявлено в следующих странах Европы: Италия, Австрия, Венгрия, Чехия, Латвия, Эстония, Болгария, Испания, Румыния, Словакия, Сербия, Португалия. За пределами Европы ЧП было установлено в Казахстане, Ливане, Австралии, Гаити.



В описании сна Раскольникова мы читаем и о том, чего еще не произошло, но что может произойти. Могут начаться убийства: "Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга". И сегодня мы имеем примеры "бессмысленной злобы", доходящей если не до убийств, то до рукоприкладства и шантажа. Вспомним, что происходило в феврале на Украине вокруг Новых Санжар. Власти стали размещать на карантин своих граждан, эвакуированных из Китая, но автобусы с эвакуированными забрасывали камнями, дороги перегораживали бетонными блоками. Мы увидели, до какой степени наэлектризована часть украинского общества…

Читаем Достоевского дальше: "Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались". В последние годы большинство таких попыток (создание новых политических партий, движений, обществ, союзов, фронтов) заканчивались провалами. И дело может закончиться не просто развалом этих движений и союзов, а тем, что бывшие союзники начнут "обвинять друг друга, драться и резаться". Сегодня в Америке нередко вспоминают "лихие тридцатые", время Великой депрессии ХХ века, когда страна погрузилась в бедность, даже нищету, а люди стали умирать от голода (сами американцы признают, что в 1930-е годы в США от голода погибло 5-6 миллионов человек). На этой почве в стране подскочила преступность, люди стали "драться и резаться". Это хорошо описано в романе Джона Стейнбека "Гроздья гнева". Американцы не зря опасаются, что те времена могут вернуться. На днях министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что безработица в стране может быстро вырасти до 20% (в разгар кризиса 1930 годов ее максимальный уровень был 25%).



Наконец, из сна Раскольникова мы узнаем, что может быть заблокирована хозяйственная деятельность: "Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие". Сейчас это предвидение сбывается. Вся мировая экономика погружается в депрессию; многие отрасли и производства, сферы торговли и услуг на карантине. В той же Италии остановилась вся экономика за исключением торговли.



Итог – уничтожение национального богатства и голод, который довершит уничтожение большей части людей: "Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше". И вот концовка сна Раскольникова: "Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса". Здесь намек на тех, кто будут иметь иммунитет против "невиданной моровой язвы". Это напоминает сцены Великого потопа, когда Бог решил наказать погрязшее в грехах человечество. Спаслось только семейство праведного Ноя, от которого началось продолжение человеческой истории. Однако спасутся не те "избранные", которые готовили спецоперацию под названием "Коронавирус" (хозяева денег), а действительно чистые люди. Подобные семейству праведного Ноя. Сон Раскольникова проникнут духом христианской эсхатологии – учения о конце мира и земной жизни человека.



Воспринимать сон Раскольникова можно двояко. И как сбывающееся пророчество, понимаемое буквально – как эпидемию коронавируса во всем ее натурализме: с человеческими страстями, страхами, мучениями, преступлениями, потерями. И как притчу, помогающую понять духовную суть массовых беснований. Для человека и человечества не так страшен коронавирус. Страшнее другие вирусы – "духи, одаренные умом и волей". Если сумеем справиться с ними, произойдет то, что покажется чудом: коронавирус исчезнет сам собой. Источник - fondsk.ru

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