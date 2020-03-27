Этот на удивление избирательный вирус..., - Д.Седов

10:53 28.03.2020

Дмитрий СЕДОВ | 27.03.2020



Об искусственном происхождения COVID-19

Чем шире распространяется пандемия коронавируса, тем больше ясности относительно ареала поражения им. И все больше вопросов касательно источника происхождения COVID-19.



Вирус обходит государства, стоящие в стороне от главных проблем мировой политики, и распространяется на территории, где сталкиваются интересы мировых игроков. Конечно, и другие страны задеваются пандемией, но говорить об особой опасности для них не приходится.

Вот некоторые цифры из немецкого источника за 24 марта:

Страна/Заболело/Выздоровело/Умерло/В настоящее время болеют

USA - 85612 - 1868 - 1301 - 82443

Italien - 80589 - 10361 - 8215 - 62013

Spanien - 57786 - 7015 - 4365 - 46406

Deutschland - 47278 - 5673 - 281 - 41324

Frankreich - 29155 - 4948 - 1696 - 22511

Iran - 32332 - 11133 - 2378 - 18821

Schweiz - 11811 - 131 - 194 - 11486

Vereinigtes Königreich - 11658 - 135 - 578 - 10945

Niederlande - 7431 - 3 - 434 - 6994

Österreich - 7129 - 225 - 58 - 6846

Belgien - 6235 - 675 - 220 - 5340

Südkorea - 9332 - 4528 - 139 -4665

Kanada - 4043 - 228 - 39 - 3776

Türkei - 3629 - 26 - 75 - 3528

China - 81340 - 74588 - 3292 - 3460

Portugal - 3544 - 43 - 60 - 3441



Вирус избрал главными целями Китай, Иран, Италию и Испанию. В клещах между Испанией и Италией – Франция. Их соседей вирус затронул меньше или вообще не затронул. А в Монголии, например, на 23 марта был зарегистрирован всего один случай заболевания, хотя в стране столько же китайцев, сколько монголов, да и через китайско-монгольскую границу идет движение.



КНР – стратегический противник США. В связи с пандемией Китай остановил производство ряда отраслей, рост ВВП замедлился, упал юань. Однако КНР оказалась в состоянии противопоставить пандемии централизованную, хорошо отлаженную систему локализации инфекции. Одновременно Пекин скупил свои упавшие в цене "мусорные облигации", существенно компенсировав этим убытки на международном финансовом рынке. Сейчас количество вновь выявленных заболеваний в КНР стремится к нулю, власти уже снимают контроль за передвижением людей и товаров между провинцией Хубэй и остальной страной. Человеческие потери КНР (3 270 человек на 1,4 млрд. населения) в процентном отношении ничтожны. Главный вывод: страна оказалась готовой к масштабным, эффективным мобилизационным мероприятиям в условиях чрезвычайной ситуации.



Очень страдает от нашествия вируса Иран, с которым у КНР нет ни общей границы, ни оживленного обмена людьми. И в этом случае эпидемия в Иране выгодна Вашингтону, который отказывается снимать антииранские экономические санкции. Смертность от эпидемии в Иране превысила среднемировые показатели более чем вдвое и составила 7,8%. В администрации США сообщили, что позволять Ирану продавать нефть для покупки лекарств и оборудования не будут.

Ситуация, аналогичная иранской, может сложиться в воюющей Сирии. Обе эти страны являются объектами повышенного интереса США.



Возьмем Италию и Испанию – две страны в Европе, наиболее пораженные пандемией. Правительство Италии вошло в конфликт с Брюсселем и не идет на уступки по вопросам выплаты госдолга и дефицитного бюджета. Еврокомиссия отказалась одобрять итальянский вариант предложений по этому вопросу. Наметилась угроза выхода Италии из ЕС. На этом фоне и разворачивается драма с разрастанием эпидемии в стране пиний и пенсионеров. Италия ставит скорбный рекорд по уровню жертв – более 10% умерших от числа заболевших. В соседних Австрии, Швейцарии, Германии масштабы пандемии несравнимо меньше.



Примерно такое же положение в Испании, которую постоянно трясет каталонский сепаратизм.

Отдельно надо говорить о той драме, что разворачивается в США. По имеющейся информации, к 26 марта Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству выявленных заболеваний коронавирусом. Здесь эпидемия становится аргументом демократов в идущей предвыборной схватке с Трампом. Некоторые СМИ предсказывают Америке к лету-осени миллионы заболевших и сотни тысяч умерших, называя такие цифры: на 330 млн. граждан США – 55 тыс. зараженных и 379 погибших. Для сравнения: последние три года число смертей в ДТП в США держится на уровне 40 тыс. человек. А козырными картами Трампа являются низкая безработица и поддержка национального бизнеса; по этим составляющим социально-экономического положения Америки пандемия и наносит главный удар.



Опыт Китая показывает, что распространение коронавируса поддается локализации. Все зависит, во-первых, от состояния системы здравоохранения, во-вторых, от качества и быстроты управленческих решений, принимаемых властями. Избирательность распространения вируса по странам является прямым указанием на его искусственное происхождение. Еще одним подтверждением этого, как мы предполагаем, станет "изобретение" в Соединенных Штатах спасительной вакцины от коронавируса сразу после того, как там состоятся выборы и к власти придет новый (или новый-старый) президент.