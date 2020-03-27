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Вирус продемонстрировал силу Азии и подчеркнул деградацию Европы, - Le Figaro
11:15 28.03.2020

Le Figaro, Франция

Коронавирус - это война, и в ней должен быть победитель и побежденный. Становится очевидным, что Евросоюз был создан для мира без трагедий. И в этой войне азиатские страны продемонстрировали свое бесспорное превосходство.
Эрик Земмур: "Вирус продемонстрировал силу Азии и подчеркнул деградацию Европы" (Le Figaro, Франция)
Вспышка коронавируса
28.03.2020191291

Эрик Земмур (Éric Zemmour)

Выбор безоговорочного победителя - это закон всех великих войн. В конце Тридцатилетней войны именно Франция Ришелье и Людовика XIV доминировали в новой Европе, появившейся в результате Вестфальского мирного договора. В 1815 году, после битвы при Ватерлоо, именно Англия стала господствовать в XIX веке. А две мировые войны сделали США гегемоном XX века.
Короновирус - это война, как заявил Эммануэль Макрон и многие другие главы государств, и она не является исключением из правил. Сначала все думали, что эпидемия нанесет непоправимый удар по Китаю. Европа и США демонстративно радовались несчастьям китайцев. Мы смеялись над отсутствием элементарной гигиены, чрезмерным загрязнением, тираническими запретами тоталитарных режимов. А потом Китай сумел выйти из тяжелого положения, в то время как европейские страны погрузились в этот кошмар.

Но худшее было еще впереди: Сингапур, Тайвань, Южная Корея. В этих соседних с Китаем странах были быстро приняты меры по борьбе с эпидемией. Шла массовая борьба с помощью тестов, масок и респираторов, были закрыты границы, передвижения людей отслеживались. Использовали дедовские и современные методы защиты. Запад напрасно насмехался над авторитарными режимами и остатками конфуцианской культуры, результаты были убедительными: небольшое количество умерших и не рухнувшая экономика. В европейских странах все с точностью наоборот.

Бесспорное превосходство

Долгое время во Франции думали, что Италия будет единственным исключением из-за недостатков ее больничной системы. Мы не понимали, что Италия была лишь аванпостом нашей собственной деградации. Без тестов, без масок, без респираторов - мы вели войну без современного оружия, но с оружием 19-го века: всеобщая самоизоляция. Самая губительная для свободы мера. А наши привычные защитники прав и свобод, СМИ, интеллектуалы, прогрессисты приветствуют эти меры и требуют все больше! Наши лидеры имели наглость заявить нам, что маски и тесты бесполезны.

Мы помним, как в "Странном поражении" историк Марк Блох назвал наши военные поражения следствием нашего отречения от прошлого. То же самое происходит с мерами борьбы с коронавирусом. Наша идеология мира без границ не позволяет нам закрыть границы; наши правила привели к сокращению запасов масок; наши либеральные допущения разрушили способность государства планировать и прогнозировать. Что касается нашего европейского суверенитета, то он исчезает. Как сказал бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, "Европейский союз, единый рынок и конкурентная политика были созданы для мира без трагедий". И когда беда стучит в наши двери, наше понимание мира ставит нас на колени, в то время как азиатские страны демонстрируют свое бесспорное превосходство.

Оригинал публикации: Éric Zemmour: "Ce virus qui montre la force de l"Asie et souligne le déclassement de l"Europe
Опубликовано 27/03/2020 17:51
191291

Источник - inosmi.ru
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