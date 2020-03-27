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|РосФСБ пресекла вывоз 11 тонн дезинфицирующих средств из России в Казахстан
11:50 28.03.2020
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ, партию дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов обнаружили в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" в ходе досмотра грузовика Scania, направлявшегося из Москвы в Жамбылскую область Казахстана. Дезинфицирующее средство перевозили в полимерных емкостях объемом 500 и 5 тыс. мл.
В пресс-службе сообщили, что временный запрет на вывоз из России дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств введен на основании постановления правительства страны от 2 марта. Исключение составляют лишь оказание гуманитарной помощи иностранным государствам и вывоз антисептиков физическими лицами для личного использования.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков на фоне эпидемии коронавируса.