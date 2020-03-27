Они так и не дождались своих денег. Ликвидация "Таджпромбанка": три года спустя

14:53 28.03.2020

Валентина Касымбекова, специально для Asia-Plus



Мы попросили рассказать свои истории людей, пришедших в один из мартовских дней в бывший ТПБ.



В марте 2017 года, в соответствии с решением Экономического суда Душанбе, началась принудительная ликвидация бывшего "Таджпромбанка" (ТПБ). С того времени пошел уже четвертый год, но до сих пор не все вкладчики смогли вернуть свои деньги.



Рухсатой Кадырова, 51 год:

- Мы с моим мужем Хайриддином Кадыровым прожили в браке более 30 лет, родили семерых детей. В 2017 году двое наших сыновей учились в вузах на договорной основе. Мы думали об их образовании, старались скопить средства для устройства их будущего.

Ранее муж положил в ТПБ $75 тыс., чтобы сберечь деньги и приумножить их за счет получаемых доходов. Вначале все шло неплохо, но потом начались задержки с выплатой процентов, и продолжались они почти два года. В марте 2017 г. мы узнали, что банк будет ликвидирован.

Это очень нас встревожило, так как мы уже испытывали нехватку денег, лишившись дохода от вклада, приходилось брать долги у родных и знакомых. Отправились в банк, где нам пообещали, что будут выплачивать по 1000 сомони каждые две недели. Однако это продолжалось недолго, вскоре выплаты остановились.

Муж почти каждый день ходил в банк, просил, требовал денег. Домой он возвращался с пустыми руками и очень расстроенный. Вскоре наших сыновей отчислили из ВУЗов, так как мы не смогли вовремя внести деньги за обучение. Это еще больше опечалило мужа, он замкнулся в себе, мало разговаривал со мной. В конце июля он свел счеты с жизнью…

В банке к трагедии нашей семьи отнеслись равнодушно, и не дали денег из вклада мужа даже на похороны и поминки.

Вот уже три года ежемесячно я хожу в банк, где выдают по 250-500 сомони, а иногда говорят: денег нет, приходите в следующем месяце.

Мне удалось забрать за все это время всего лишь около $3,5 тыс.

Между тем, недавно мне дали выписку, где указано, что вклад составляет около $56 тыс. Не могу получить объяснений, куда пропали $16 тысяч?

Старший сын уехал в дальнее зарубежье, чтобы найти там работу, и если получится, остаться там навсегда. Дети, оставившие учебу, пытаются зарабатывать, но постоянной и хорошо оплачиваемой работы им найти не удалось.

Нашей семье сейчас очень трудно: недавно отключили свет за неуплату по счетам, так как задолженность составляет более 1200 сомони.



Фирдавс Шукуров

- Я пенсионер, получаю пенсию 400 сомони. Вклад в ТПБ сделан давно. В 2016 году я хотел его забрать, так как мне потребовались деньги на лечение, и сыну – на оплату учебы.

Однако в банке мне ответили, что денег нет. С жалобой я обратился в Нацбанк, прокуратуру, Аппарат президента. В ответ получаю не помощь, а бесполезные разъяснения и советы обратиться в суд. Последнее мне не подходит, поскольку нет у меня ни моральных, ни физических сил ходить по судам; к тому же для этого тоже нужны деньги.

И вот уже четыре года обиваю пороги бывшего банка, где выдают мизерные, по сравнению с моим вкладом, деньги. Вначале давали 1000, затем – 250. Вот сегодня получил 500 сомони. Что ждать в следующем месяце – неизвестно.



Махмадназар Садыков:

- У меня был крупный депозит в ТПБ. Стоять в очередях за крохами от своего вклада считаю унизительным, и не собираюсь этого делать. В апреле 2017 года в бывшем ТПБ проходил аукцион, но выгодных объектов не предлагалось. Тем не менее, я решил приобрести жилье, чтобы больше не ходить сюда.

Я приобрел в счет депозита две квартиры по ул. Бухоро, 29, в еще недостроенном доме. Мне оформили все необходимые документы, но когда я обратился к застройщику, оказалось, что эти квартиры приобрели уже три покупателя, причем один из них – вкладчик из "Таджиксодиротбанка". И вот уже три года мы судимся, и до сих не выяснили, кто же является владельцем этих квартир.

Получается, что какое бы решения я не принял, всюду ждет обман. Как такое может происходить в правовом государстве?



Солехамо Самадова, руководитель группы вкладчиков:

- У меня и моих родных давно была мечта – приобрести квартиры в одном доме, чтобы жить всем рядом, по-соседству. Мы продали свои квартиры в разных концах Душанбе, а вырученные деньги положили в банк, чтобы приумножить их, и потом купить три квартиры в новом жилом доме.

И вот теперь остались без своих денег и квартир. Успели выплатить только часть денег за первую квартиру, где остались должны еще $20 тысяч, а еще две – не успели получить.

Из-за переживаний в январе 2019 года у меня произошел инсульт, и пришлось долго лечиться в стационере. Общеизвестно, как дорого обходится лечение, но в банке не дали денег даже на это, и нам пришлось занимать. Имея немалые средства, застрявшие в ТПБ, я была вынуждена брать деньги в долг и оформить кредит в другом банке, чтобы просто выжить.

Сейчас долги нашей семьи достигли $100 тыс. Я не знаю, как нам жить дальше.

Я не живу сейчас, а только через силу, превозмогая боли и слабость, хожу по всевозможным инстанциям, прося помощи. От имени вкладчиков написала более пятидесяти жалоб в Нацбанк и Аппарат президента. Двадцать заявлений отправлено в Генпрокуратуру, в том числе – о признании вкладчиков потерпевшими; но этого, по непонятным нам причинам, не произошло. Судебный процесс над Джамшедом Зиеевым (экс-глава банка – ред.) и другими тянется 9-й месяц, и неизвестно, чем закончится. Экс-банкир не утратил ничего из своего имущества, а вот мы лишились своих сбережений.

Нас никто и нигде не слышит, и не помогает нам, наоборот, все ссылаются на законы, которые направлены против интересов вкладчиков.

Нас также пытаются запугать. Последняя надежда была на обращение к президенту. 21 сентября 2019 г. мы пошли в аппарат президента. После приема нашу группу вкладчиков задержала милиция и отвезла в городской ОВД. Там нас продержали несколько часов, обвинив в проведении неразрешенного митинга.

Но мы продолжим борьбу за свои деньги. Мы не верим, что в демократическом Таджикистане можно безнаказанно обокрасть людей, включая инвалидов, женщин и детей.



Парвина Шодиева, 37 лет:

- Я инженер-технолог швейного производства, работала по контракту торговым представителем нескольких фирм. Как только появились свободные деньги, захотелось их отложить и накопить на будущее.

В 2014 году оформила пятилетний договор, сделав вклад в $2 тыс., проценты оставила на капитализацию. В марте 2019 г. срок истек, я пришла забрать свои деньги, а тут уже и банка нет. Каждую неделю я прихожу в банк, но за год мне выдали всего лишь два раза по 500 сомони.

Я сейчас безработная, мама тоже. За свет и воду приходят большие счета, еще больше требуется на питание, мы находимся просто в отчаянном положении.

Хочу уехать в Москву на заработки, но денег на поездку нет. К тому же, думаю, что потом мне и вовсе ничего не отдадут из моих денег.



Хотам Махмудов:

- Я владелец грузовой машины много лет зарабатывал перевозками стройматериалов. Скопив к 2012 году $30 тысяч, отнес их в ТПБ, надеясь накопить проценты и приобрести квартиру в новостройке. Успел (к счастью) снять часть денег и купить необорудованную и без отделки 1-комнатную квартиру. На счету осталось $18,5 тыс.

Четвертый год Хотам не может вернуть деньги. Из-за невозможности постоянно ходить в банк, за последние три года он смог вернуть лишь $1,5 тыс.

Сейчас ему стало еще тяжелее – машина сломалась, на ремонт нужно много денег, которых просто нет. Купленная квартира находится в непригодном для проживания состоянии.

Хотаму нужны деньги на содержании семьи, ремонт машины и квартиры. А он бессилен вернуть свои, честно заработанные деньги, оплатить все необходимые расходы и просто содержать свою семью.



Дильбар Мирзоева:

- Я инвалид с детства, нуждаюсь в постоянном лечении. Получаю пенсию по инвалидности в 300 сомони, которых не хватает даже на скромное питание, не говоря уже обо всем остальном.

Родные оказали мне помощь – сделали вклад в бывший ТПБ на $20 тыс., чтобы я имела ренту, а далее – смогла бы помочь дочери.

Однако крах банка сделал нас нищими. Ежемесячно я прихожу сюда, чтобы получить 500 сомони, но этих денег нам недостаточно. Унизительно и горько клянчить свои же деньги, выслушивать грубости от администрации. Мы просто бедствуем с дочерью, которая ждет ребенка, и не знаем, как нам жить дальше.