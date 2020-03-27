Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирус (видео)

19:59 28.03.2020

Очень наглядная демонстрация.



Бывший инженер НАСА Марк Робер провел эксперимент в одной из американских школ, чтобы показать, как легко могут распространяться вирусы.



Он взял флуоресцентный порошок и "припудрил" им руку учительницы младших классов и еще одного ученика. Другие дети об этом эксперименте не знали.



После обычного школьного дня Робер изучил класс с помощью лампы черного света. Ее используют, чтобы обнаружить флуоресцирующие вещества.



Инженер обнаружил следы порошка на школьных столах, раковине, учебниках, пеналах, стульях, полу и многих других предметах. Руки и лица детей тоже были перепачканы порошком. Даже лицо учительницы все светилось, хотя она и старалась не прикасаться к нему.



Чтобы устроить такой "светящийся беспорядок", хватило всего двух "переносчиков". Подобным образом могут распространяться и микробы, напоминает Робер.









Анна Лысенко