 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирус (видео)
19:59 28.03.2020

Очень наглядная демонстрация.

Бывший инженер НАСА Марк Робер провел эксперимент в одной из американских школ, чтобы показать, как легко могут распространяться вирусы.

Он взял флуоресцентный порошок и "припудрил" им руку учительницы младших классов и еще одного ученика. Другие дети об этом эксперименте не знали.

После обычного школьного дня Робер изучил класс с помощью лампы черного света. Ее используют, чтобы обнаружить флуоресцирующие вещества.

Инженер обнаружил следы порошка на школьных столах, раковине, учебниках, пеналах, стульях, полу и многих других предметах. Руки и лица детей тоже были перепачканы порошком. Даже лицо учительницы все светилось, хотя она и старалась не прикасаться к нему.

Чтобы устроить такой "светящийся беспорядок", хватило всего двух "переносчиков". Подобным образом могут распространяться и микробы, напоминает Робер.




Анна Лысенко

Источник - news.mail.ru
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