Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс человек

21:23 28.03.2020

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил в субботу, что прошедшие сутки от коронавируса в стране скончались 889 человек. Таким образом общее число погибших перевалило за 10 тыс человек и составило 10023.

Число заболевших на вечером субботы прибавилось на 3651 человека, достигнув в общей сложности 70065 человек.

Среди выздоровевших за все время числятся 12384 человека.