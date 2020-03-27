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|Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс человек
21:23 28.03.2020
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил в субботу, что прошедшие сутки от коронавируса в стране скончались 889 человек. Таким образом общее число погибших перевалило за 10 тыс человек и составило 10023.
Число заболевших на вечером субботы прибавилось на 3651 человека, достигнув в общей сложности 70065 человек.
Среди выздоровевших за все время числятся 12384 человека.