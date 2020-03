Guardian: Коронавирус отправляет экономику Европы в штопор..

Великобритания, которая в настоящий момент переживает "Брексит", пристально следит за ухудшающейся экономикой Европы. А европейские лидеры спорят о том, как вытащить свою экономику из коронавирусного кризиса. Идея Италии выпустить "коронабонды" не нашла всеобщей поддержки, но других идей пока нет.

The Guardian (Великобритания): лидеры ЕС спорят по поводу экономических мер для выхода из кризиса, вызванного коронавирусом



Европейские лидеры спорят о том, как вытащить свою экономику из коронавирусного кризиса, поскольку Италия обвинила другие государства-члены в недостаточно решительной реакции на беспрецедентный экономический шок.



Встретившись в формате видеоконференции, 27 лидеров ЕС скрыли свои серьезные разногласия, согласившись, что для обсуждения амбициозных планов восстановления экономики понадобятся еще две недели. После бурных дебатов о "коронабондах", то есть, о привлечении средств через выпуск совместных европейских облигаций, блок отложил решение этого вопроса на потом, призвав министров финансов стран ЕС представить свои предложения в течение двух недель.



Хотя виртуальный саммит все еще продолжался, премьер-министр Италии Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) сделал заявление, в котором отверг ранее подготовленный проект декларации, поскольку он считает ее неэффективным ответом на кризис такого масштаба.



За несколько часов до саммита Конте призвал принять "чрезвычайные и исключительные меры", чтобы помочь пострадавшей экономике Европы справиться с резким спадом и ожидаемым всплеском безработицы, вызванным коронавирусом.



Италия, которую поддержали Франция, Испания и семь других стран еврозоны, предлагает выпустить "европейские облигации для финансирования восстановления" или "коронабонды" - то есть, обеспеченные ЕС долговые инструменты, которые позволили бы вывести государства-члены из рецессии и увеличить отчисления на здравоохранение.



Но идея выпуска совместных облигаций остается неприемлемой для Германии, Австрии и Нидерландов, которые несколько лет назад отказались от подобной идеи выпуска "еврооблигаций" во время кризиса еврозоны.

В ходе видеоконференции на высшем уровне - третьей за последние несколько недель - переговоры шли на четыре часа дольше запланированного, поскольку лидеры спорили из-за одного абзаца коммюнике о наиболее эффективных мерах, которые необходимо предпринять, чтобы помочь экономике своих стран.



После заседания председатель Европейского совета Шарль Мишель (Charles Michel) заявил журналистам, что ЕС готов сделать "все возможное для того, чтобы найти правильное решение", и должен продолжить работу с 19 министрами финансов еврозоны. "Сегодня у нас были ожесточенные политические дебаты. Это была полезная дискуссия, это была необходимая дискуссия", - сказал он.



Но надежда на прорыв по-прежнему является призрачной, поскольку министры финансов стран еврозоны ранее на этой неделе не смогли договориться о выпуске общих европейских облигаций - отложив этот вопрос на четверг, на который была назначена встреча лидеров ЕС.

Поскольку экономика Италии находится "в штопоре" из-за внутренней изоляции страны для борьбы с эпидемией, Конте представил второй комплекс мер по стимулированию экономики, принятый в марте и рассчитанный на сумму более 25 миллиардов евро. Но дополнительные расходы приведут к тому, что правительство будет ставить под удар показатели дефицита бюджета.



Однако лидеры ЕС смогли объединиться вокруг идеи более тщательного контроля иностранных инвестиций для защиты "стратегических активов" Европы. Это решение было принято через несколько дней после того, как правительство Германии заявило, что оно отклонило заявку администрации Дональда Трампа на покупку немецкой медицинской компании, занимающейся разработкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.



В Евросоюзе также заявили, что уделяют приоритетное внимание поиску вакцины для всех нуждающихся "без географических барьеров", пообещав увеличить финансирование исследований.



Кроме того лидеры ЕС договорились создать "более амбициозную и широкомасштабную систему управления кризисами внутри ЕС". В ЕС уже есть координационный центр реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, который работает круглосуточно и по запросу может организовать помощь, если какая-нибудь страна пострадает от землетрясения, лесных пожаров, наводнения или пандемии.



Ранее в тот же день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) упрекнула государства-члены в том, что на ранних этапах кризиса они "заботились только о себе".

Необычно критическим тоном она заявила, что история последних нескольких недель была в некоторой степени болезненной.



"Когда Европе действительно был необходим дух единства, „все за одного", слишком многие были „только за себя". А когда Европе действительно пришлось доказывать, что она является союзом не только при благоприятных обстоятельствах, когда все безоблачно, слишком многие изначально отказывались „пускать других под свой зонт"".

Депутатам Европарламента впервые порекомендовали не приезжать на совещание и разрешили голосовать в электронном виде.



Фон дер Ляйен имела в виду запрет на экспорт важнейших медицинских товаров, а также закрытие границ, что привело

к массовым задержкам в доставке продовольствия и медицинских товаров во всех странах Евросоюза.



Однако далее она заявила, что Европа теперь "активизируется", отметив решение Германии доставить французских и итальянских пациентов в немецкие больницы, а также аналогичную помощь, которую окажет Люксембург Франции.



Комиссия также опубликовала в "Твиттере" статистические данные, согласно которым Франция и Германия вместе взятые безвозмездно передали Италии больше хирургических масок, чем Китай.



Лидеры ЕС все больше беспокоятся, что они проигрывают в "пропагандистской борьбе", после того как Россия и Китай бросились на помощь Италии, а европейские соседи с самого начала не смогли отреагировать на призывы Рима о помощи. Ранее на этой неделе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Josep Borrell) написал, что идет "борьба за влияние через пропаганду… политики щедрости".



Но в докладной записке команды фон дер Ляйен подчеркивалась озабоченность по поводу неоднородности ответных мер стран ЕС. В документе выражается сожаление по поводу того, что в результате закрытия границ были парализованы транспортные перевозки, что привело к тому, что на внутренних границах ЕС грузовики вынуждены стоять в очередях в течение суток, причем наиболее остро эти проблемы стоят в Центральной Европе. Совету комиссии создать "зеленые полосы" (с минимальными проверками) для ускорения движения транспорта пока последовали только три страны.



В тот день, когда ЕС отметил 25-ю годовщину вступления в силу Шенгенского соглашения, предусматривающего отмену внутренних границ между большинством стран Евросоюза, все государства-члены ЕС, за исключением Ирландии, закрыли свои границы или ввели ограничения на их пересечение. "Кризис без границ нельзя разрешить путем установления барьеров между нами, однако именно такой была первая реакция многих европейских стран", - заявила Фон дер Ляйен.



