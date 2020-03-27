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А советское-то и правда - лучшее, - Галина Иванкина
08:28 29.03.2020

резко и неумолимо - нарисовалось веселое будущее, которое, быть может связано с банальным выживанием

Галина Иванкина
27 марта 2020

Начиная с конца 1980-х и по сию пору господа-либералы и прочие дефективные, то есть, пардон - эффективные менеджеры активно ругали советскую систему образования, а равно как и "ненужность физики для жизни". Приводили в пример западный опыт - как назло, не самый лучший; вышучивали "дуру-химичку" с ее фенолфталеином и прочей возгонкой хлорида аммония, цедя сквозь зубки, что помнят исключительно С2Н5ОН, да и то на вкус.

Раздавались взвизги на тему: вот в Скандинавиях учат житейским наукам, вроде сексологии. Одна дамочка "с хорошим лицом" и печальными глазами как-то заявила мне лично: "С электричеством люди сталкиваются раз в жизни, а сношаются каждый день по нескольку раз". Интересная возня у этих людей с хорошими генами! Раз в жизни - это как? При соприкосновении с оголенными проводами что ли?! Оказалось, что экзамен по "дурацкой" физике бывает раз в жизни. У них.

И литература-то была - дурацкая, то бишь устаревшая, и преподаватели оказывались не похожи на веселых блондинов из американских молодежных комедий "про колледж". А еще в правильных-западных-школах учат лидерству и умению зарабатывать деньги. Все, детки. Больше вам ничего не нужно! А проводку починит дядя Вася - родом из того поколения, которое чего-то соображало.
В одной статье, высмеивавшей советские хитрости из "Науки и жизни", говорилось, что в нормальной стране все продавалось, а хомо-советикус беспрестанно изобретал клей, парник для огурцов, фонарь, приемник. В другой иронической заметке - шла издевка над пионерами - они по книжке выращивали цыплят в самодельном инкубаторе (повесть Николая Носова "Веселая семейка"). В третьей - авторша бесилась, что ее заставляли бегать на физкультуре два (ужас!) километра и учить никому ненужные азимуты. А надо-то другое - как управлять фирмой и гутарить по-аглицки.

Но пронеслись годы. Сейчас перед нами - резко и неумолимо -нарисовалось веселое будущее, которое, быть может связано с банальным выживанием. Это не паника - это реальность, и я, в отличие от людей с "супер-генетикой", хорошо училась в советской школе и могу пробежать не только два километра. Начиная с того, что помню Болдинскую осень, когда Пушкин создал "на карантине" целую россыпь жемчужин русской словесности, заканчивая тем, как чинить всю ту же проводку. Советского человека исподволь готовили к трудностям и, если быть откровенными, к выживанию в суровых условиях - могли послать по распределению на Север и на Юг, в тайгу, в степь. Учили не капризничать.

Разумеется, мое поколение Перестройки не такое умное и смекалистое, как наши мамы-шестидесятницы, но кое-что из самого лучшего в мире образования мы все-таки ухватили. Но главное, мы понимаем слово "дисциплина". А вот расслабленно-разболтанная Европа, привыкшая за последние семьдесят лет к свободам, вольностям и разным "сексологиям", теперь пожинает плоды своей комфортно-толерантной бытности.

Пусть цветут все цветы? Так они резко вянут при первой опасности. Я не злорадствую - я люблю Европу с ее готикой, барокко и рококо, но не люблю расхристанность - в широком узком смысле этого понятия. И вот уже доктора из "дикой" России спасают Италию от нашествия чумы-2020. Не убитое советское образование опять себя явило во всей своей красе. И руки-то мы моем чаще - на биологии рассказали о микробах. Так-то, children.

Источник - zavtra.ru
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