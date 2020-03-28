Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян умер от коронавируса

09:40 29.03.2020

Экс-министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Патрик Деведжян, бывший министр, глава департамента О-де-Сен, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался в ночь на воскресенье", - говорится в коммюнике местных властей.



О том, что подхватил коронавирус, Деведжян в своем Twitter написал ранее на неделе. Он говорил, что его состояние стабильно благодаря врачам, и благодарил медперсонал за его исключительную работу.

Патрик Деведжян был тесно связан с армянской общиной, известен как активный борец за права представителей армянской диаспоры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

Число заболевших во Франции, по последним данным, составляет 37575 человек, общее число умерших в больницах - 2314.