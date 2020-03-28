Число заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 133

10:49 29.03.2020

Число заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось сразу на 29 человек

На сегодняшний день в Узбекистане количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 29 и достигло 133 человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.

Напомним, что в стране с 06:00 часов 30 марта до 00:01 часов 20 апреля запрещается движение на личном авто.



Кроме того, в Узбекистане тесты на коронавирус разрешили проводить частным лабораториям.

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Темир Исаев