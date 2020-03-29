ОПЕК+ обеспечивала американцам уровень цен и освобождала им нишу на рынке, - А.Каневский

11:05 29.03.2020

Антон КАНЕВСКИЙ | 29.03.2020 |



Несколько слов о нефтяной войне марта 2020 года

Недавно СМИ сообщили, что "президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но попросил, чтобы цена на сырье не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса".



Дела у американских сланцевиков неважные. Wall Street Journal (WSJ) пишет о возможном сокращении – впервые за полвека – добычи в Техасе, где добывается свыше 40% всей нефти США. По данным WSJ, ряд руководителей американских сланцевых компаний обратились в Железнодорожную комиссию Техаса (это ведомство является регулятором нефтяной отрасли штата) с запросом о сокращении добычи.



Нефтяные поля Техаса. Фото: Flickr/Matt Walter

Техасские нефтяники дрогнули после падения WTI ниже 25 долларов за баррель – уровня, который, по оценке консалтинговой компании Rystad Energy, является безубыточным для 80% DUC (пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин). Это сугубо операционные расходы – добыча на уже пробуренных скважинах, а с учетом капитальных затрат (бурения новых скважин) себестоимость будет гораздо больше, 40-50 долл. Падение цены ниже этого уровня делает бессмысленным бурение новых скважин, а ниже 25 долларов – и добычу на действующих скважинах.

В последние годы такое сырье, как сланец, был главным мотором роста экономики США. Однако в основе деятельности сланцевых компаний лежит спекулятивная бизнес-модель, отмечают в IEEFA (Институт энергетической экономики и финансового анализа). Большинство сланцевых компаний генерировали негативный денежный поток – их выручка от добычи нефти и газа не покрывала затрат на ее добычу, и это задолго до обвала нефтяных цен.

Вопреки экономической целесообразности и убыткам от банкротств банки до недавнего времени продолжали без ограничений предоставлять кредиты для разработки сланцевых структур. В последнем отчете IEEFA говорится, что за последние десять лет затраты 34 крупных сланцевых компаний США на $189 млрд превысили выручку от продажи добытой нефти. А в прошлом году отрицательный денежный поток этих компаний составил $2,1 млрд. Это еще один финансовый пузырь.



За последнее десятилетие такие "лидеры сланцевой индустрии", как Hess, Marathon и Pioneer Natural Resources, ни разу не смогли добиться положительного денежного потока. В 2017 – 2019 годах, когда средняя годовая цена WTI находилась в диапазоне $50,88/барр. – $64,94/барр., только шесть компаний показали положительный результат.

Крутое падение цен во дни экономическим кризиса, когда лопаются "пузыри" (а сланец относится к таковым) и спекулятивные деньги выводятся из рискованных активов, грозит полностью похоронить американскую сланцевую отрасль в ближайшие год-два, вызвав цепную реакцию во всей экономике США. Так что Трампу есть о чем беспокоиться.



Однако и саудитам потирать руки не стоит. Технические возможности нарастить добычу имеются, но королевство слишком зависит от нефтедолларов. Его бюджет сверстан из расчета 80 долл/барр., и, дабы свести концы с концами, нефтяным шейхам пришлось за последние годы потратить половину из имевшихся 2 трлн. долларов резервов.



Саудовская Арваия, Эр-Рияд. Фото: state.gov

Планы импульсивных саудовских принцев ошарашить Россию ценовой войной опрометчивы. Обещания Эр-Рияда залить Европу нефтью со скидкой 7 долл. от биржевой цены уткнулись в семикратный рост стоимости фрахта танкеров, который эту скидку полностью съедает (транспортные издержки составят 10-11 долл./барр.) Рост цен на фрахт означает не просто увеличение издержек, а то, что на планете физически нет необходимого для таких поставок тоннажа танкерного флота.



И у американцев, и у саудитов есть интерес договориться. Будет ли такой вариант проигрышным для России? Ведь она отказалась от предложенного Саудовской Аравией дальнейшего сокращения добычи именно из-за того, что участники сделки ОПЕК+ снижением добычи удерживали цену на выгодном для сланцевиков уровне 60-70 долл., а американские сланцевые компании наращивали добычу и занимали рынки. А потерянные рынки вернуть практически невозможно.



В январе 2020 года управление информации при министерстве энергетики США подвело итоги 2019 года – объем добычи нефти в Америке вырос на 933 тысячи баррелей в сутки. ОПЕК+ не только обеспечила американцам уровень цен, но и освобождала им нишу на рынке. При Трампе США окончательно вышли на мировой рынок нефти – объем их экспорта добрался до 2,2 млн баррелей в сутки. Теперь, если американо-саудовская сделка станет реальностью, в положении выигравшего окажется Россия, а не США – удерживать уровень цен будут обязаны американцы и саудиты, Россия же не будет связана обязательствами.



Ни уничтожение американской сланцевой индустрии как конкурента, ни "обмен местами" с Соединенными Штатами в сложившемся нефтяном треугольнике не является целью действий России. Москва в своей политике всегда стремится не к конфронтации, а к разрешению возникающих проблем на основе компромисса. И это касается не только нефти.

В статье "Почему Россия отказалась от сделки ОПЕК+" я уже писал и хочу повторить: "Возможно, это и есть те самые, сделанные без громких заявлений, но чувствительные контрсанкции, которых многие ждали, в ответ на "адские санкции" США, включая те, что остановили строительство "Северного потока - 2".



Не случайно обвал нефтяных и биржевых котировок после провала встречи ОПЕК+ произошел на электронных торгах в воскресенье 8 марта, а уже утром 9 марта состоялась встреча посла России в США А. Антонова с министром финансов США С. Мнучиным. На этой встрече "министр Мнучин подчеркнул важность спокойной ситуации на энергетических рынках". Значимым сигналом стало и прекращение в США дела о вмешательстве в американские выборы компании "Конкорд Менеджмент" Евгения Пригожина, вокруг которого создан клубок инсинуаций. А еще старший представитель Госдепа, заявив, что Конгресс США неоднократно призывал Россию не использовать сферу энергетики в качестве политического оружия, опроверг сообщения о подготовке новых санкций против России.

Деловое издание Bloomberg, попытавшись дать ответ на вопрос, кто первым "моргнет от страха" в нефтяной дуэли между Россией и Саудовской Аравией, делает вывод: Путин никогда не идет на уступки под давлением; он может пойти на компромисс или заключить мир с противником, но при условии, что тот не будет использовать язык угроз.

Скорее всего, мир после мартовской ценовой войны 2020 года будет заключен в треугольнике Россия – США – Саудовская Аравия (ОПЕК), причем касаться этот треугольник будет не только нефтяных проблем.

Предстоит упорный торг, будут попытки поднять ставки, но переговорная позиция у России хорошая. Выйдя из соглашения ОПЕК+, Россия исправила стратегическую ошибку, допущенную в 2016 году. Американцы и саудиты вынуждены теперь договариваться о контроле над ценами без России, освободившей себе руки.