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Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 265
12:42 29.03.2020

Количество заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 265 человек по состоянию на 14.40 часов 29 марта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Зарегистрированы еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Нур-Султане - 11 случаев, в Алматы - 3 случая.

Всего в Нур-Султане - 162; в Алматы - 67; Карагандинская область - 7; Шымкент - 2; Акмолинская область - 6; Алматинская область - 4; Актюбинская область - 1; Атырауская область - 6; Восточно-Казахстанская область - 2; Жамбылская область - 3; Кызылординская область - 2; Павлодарская область - 1; Северо-Казахстанская область - 1; Мангистауская область - 1.
При этом количество выздоровевших составляет 18 человек, из них 13 в Нур-Султане и 5 в Алматы. Количество летальных случаев - один.
На 11.35 29 марта было зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане - 16 случаев, в Алматы - 4 случая, в Атырауской области - 1 случай и в Кызылординской области - 1 случай. В общей сложности - 251 случай.
Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 18 человек. Еще одна женщина скончалась от болезни в Акмолинской области.

Источник - tengrinews.kz
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