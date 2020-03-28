Караганду и Атырау закрывают в жесткий карантин

12:44 29.03.2020

Аким Караганды Нурлан Аубакиров предупредил жителей не покидать жилище без уважительной причины. В городе закроюи парки и пешеходные улицы, объекты общепита при бизнес-центрах закроют, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Первое, ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу.



Второе, лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома.

Третье, закрываются места массового скопления населения – парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и другие.

Четвертое, вводятся ограничения режима работы бизнес-центров - с 10:00 до 15:00, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них.

Пятое, рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на два часа", - сообщил аким города.



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На территории Атырау с 00:00 30 марта будет объявлен карантин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного акимата.



"В соответствии с решением №8 Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00:00 часов 30 марта 2020 года будет объявлен карантин", - говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет опубликован в местных СМИ.