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Караганду и Атырау закрывают в жесткий карантин
12:44 29.03.2020

Аким Караганды Нурлан Аубакиров предупредил жителей не покидать жилище без уважительной причины. В городе закроюи парки и пешеходные улицы, объекты общепита при бизнес-центрах закроют, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Первое, ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу.

Второе, лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома.
Третье, закрываются места массового скопления населения – парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и другие.
Четвертое, вводятся ограничения режима работы бизнес-центров - с 10:00 до 15:00, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них.
Пятое, рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на два часа", - сообщил аким города.

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На территории Атырау с 00:00 30 марта будет объявлен карантин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного акимата.

"В соответствии с решением №8 Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00:00 часов 30 марта 2020 года будет объявлен карантин", - говорится в сообщении.
Полный текст постановления будет опубликован в местных СМИ.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585475040
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