Официально. В Узбекистане не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации

12:47 29.03.2020

В Узбекистане не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Слухи о введении в Узбекистане режима чрезвычайной ситуации явно преувеличены. Распространяемая информация о подготовке такого документа не соответствует действительности", – отметили в Республиканской специальной комиссии.



Напомним, что для улучшения ситуации с коронавирусом по всему Узбекистану с 30 марта вводится запрет на передвижение на личном авто.

За вождение личного автомобиля без стикера придется заплатить штраф в 1,1 миллиона сумов.

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Темир Исаев