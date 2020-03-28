Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса

13:42 29.03.2020

28 февраля в соцсетях появилось видеообращение Ильхам Шейхи, в котором она сообщила, что информация о ее гибели не соответствует действительности



Профессиональная футболистка Ильхам Шейхи, игравшая в мини-футбол, умерла от коронавируса нового типа в Иране.

23-летняя спортсменка ушла из жизни в среду после 10-дневной борьбы с опасным заболеванием, став первым футболистом, скончавшимся от вируса COVID-19.

По состоянию на пятницу в Иране зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом полностью выздоровели 73 человека.



Накануне, стало известно, что новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста в Италии. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. В стране принято решение провести ряд матчей без зрителей.



Всего в мире коронавирусом заражено около 84 тысяч человек, более 2800 скончалось от этой болезни, а около 37 тысяч - выздоровело. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.