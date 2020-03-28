|В Кыргызстане зарегистрировано 84 корона-больных
13:53 29.03.2020
29 марта 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА
В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.
По его словам, в Джалал-Абадской области зарегистрировали новых 13 случаев, в Ошской - 6, в Бишкеке - 4, в Чуйской области - 2 и в Нарынской - 1.
"Все вновь инфицированные госпитализированы, проводится работа по выявлению контактных лиц", - сказал он.
На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.