Мир хижинам, болезнь дворцам! Пандемия коронавируса и действия властей определили лозунг будущей революции

17:00 29.03.2020 Пандемия коронавируса и действия властей определили лозунг будущей революции



Пандемия - явление, безусловно, не только медицинское, но и социальное, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Дмитрий Королев. Ход и развитие кризиса связаны с общественными противоречиями, углублявшимися задолго до его прихода и ныне обреченными вскрываться и обостряться. Научный анализ происходящего с прогнозированием дальнейшего хода событий и должны опираться на понятие противоречия, на понимание его как источника развития.



Прежде всего, введенный повсеместно в мире строжайший карантин выявляет в самом кричащем виде социальное неравенство в обществе. Ибо в карантине люди, опять же, очень неравны. Одно дело, если ты вынужден самоизолироваться на вилле с обширным садом, где можно прогуливаться и дышать свежим воздухом, с бассейном и собственным спортзалом, да еще и с прислугой. Да в таких райских условиях сидеть в изоляции можно месяцы и годы.



И совсем другое дело: находиться взаперти целой семьей в тесной съемной "однушке". Или в "двушке", но с любимой тещей. А всякая попытка выбраться во двор хоть немножко подышать воздухом, пробежаться, размять ноги пресекается кое-где жандармами и карается неподъемными для обычного труженика штрафами.



Одно дело, если тобой заработано и накоплено (или наворовано и накоплено) денег "на десять оставшихся жизней"; и совсем другое дело, если твоя зарплата позволяет лишь жить "от получки до получки", так что вынужденный отдых от работы скоро приведет к тому, что не на что будет купить еды. Кстати, на Украине в рамках принятых мер были закрыты и ломбарды - и это явная ошибка властей.



Когда сегодня всякого рода "селебритиз", искренне, видимо, желая хоть как-то подбодрить соотечественников и поклонников, выкладывают в соцсетях видео, как они весело и содержательно проводят время в вынужденном заточении, - это должно не воодушевлять, а скорее раздражать обитателей спальных коробок.



В конце концов, наши министры и мэры - все они с семьями обитают на сотнях метрах элитной недвижимости, кое у кого даже с собственной домовой церковью, - и им легко рассуждать о необходимости более жестких мер по изоляции граждан по домам. Созданный ими коллапс транспорта, из-за которого многие продолжающие работать люди не могут добраться на работу с окраин или из пригородов, им тоже нипочем - к их услугам личные автомобили с водителями. Воистину, бесконечно далеки наши правители от собственного народа.



Перед смертью, конечно, все равны - но отнюдь не в одинаковой мере! Если в переполненной больнице катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то врачи, разумеется, в первую очередь положат под них состоятельных пациентов, обрекая на гибель нищую старушку. Под такие решения уже подведено "разумное основание": мол, в чрезвычайной ситуации действуют "протоколы военной медицины": врач вправе самостоятельно принимать решение, за чьи жизни имеет смысл бороться.



Беда в том, что существующая система здравоохранения превращена в сферу медицинских услуг; ее коммерциализация соответствующим образом разлагает сознание задействованных в ней докторов, позабывших про клятву Гиппократа и основывающих свои "протоколы" на оценке платежеспособности пациентов. А в Италии, например, врачам вполне официально дали рекомендацию: сосредоточиться на лечении больных с наибольшими шансами на выживание - т. е. спасать в первую очередь молодых, а не стариков. В связи с этим уже появился термин: "геронтоцид".



В любом случае коронавирус представляет наибольшую угрозу для социально наименее защищенных людей, с них он и будет собирать самую богатую "жатву". А уж подсократить армию пенсионеров, перегружающих рвущуюся по швам вследствие демографического кризиса пенсионную систему и этим самым мешающих развитию экономики, - это же просто розовая мечта либералов! Ее, видимо, и выразил, проговорившись по Фрейду, украинский министр здравоохранения.



А тут еще проскочила инфа, что некоторые богатенькие люди принялись в собственных особняках готовить на всякий случай персональные, хорошо оборудованные больничные палаты, закупая для этого аппараты ИВЛ (один такой стоит что-то порядка 20?25 и выше тыс. долл.). Очевидно, и обслуживать их будут личные врачи - и, таким образом, богачи оттянут на себя материальные и людские ресурсы, которых во многих странах катастрофически не хватает для борьбы с вирусом.



Даже в таком простейшем вопросе, как обеспеченность масками, проявляется вопиющее социальное неравенство. Может ли пенсионерка позволить себе покупать дорогие одноразовые повязки? Наше государство, требующее от всех ходить в масках, обязано было бы обеспечить всех неимущих граждан, во всяком случае - пенсионеров, бесплатными масками, раздавая их в аптеках и супермаркетах, но такого от него не дождешься. На борьбу с вирусом у государства не хватает средств. Зато их хватает на многомиллионные зарплаты и "бонусы" для "эффективных менеджеров".



Впрочем, и богатые тоже, как водится, плачут. В одной известной российской звездной семье маленький барчук возмущается: из-за этого проклятого вируса мы не можем поехать на Мальдивы! И уж, конечно, до слез жалко капитанов мирового бизнеса, чьи миллиардные состояния просто тают вследствие биржевого краха.



Обращает на себя внимание тот факт, что при ничтожном удельном весе тех, кто заболел, уже заразилось немало известных или просто обладающих высоким статусом в обществе людей. Естественное объяснение данному факту состоит в том, что у "звезд" и всякого рода публичных лиц высока интенсивность профессиональных личных контактов, они много разъезжают по миру - как сугубо по делам, так и по Мальдивам да Куршевелям, и они обычно очень любят "тусить" и вести бурную светскую жизнь.



Можно предположить, однако, что сильнее всего вирусно-экономический кризис ударит не по богатым и даже не по бедноте, а по среднему классу, чье положение в последнее время и без того стало чрезвычайно неустойчивым. Кризис ведь всегда более всего затрагивает малый бизнес, усиливая процессы концентрации и централизации капитала; и он - мы это уже хорошо видим - сегодня, в условиях эпидемии и карантина, разрушает сферу услуг, где в основном и задействован малый бизнес и которая служит источником процветания для мелкой буржуазии и среднего класса. Для заведений сферы услуг каждая неделя простоя смертельна.



МВФ, который совсем недавно прогнозировал экономический рост в мире в 2020 г. (ясное дело, в расчеты аналитиков фонда вмешался вирус), теперь уже признает неизбежность рецессии мировой экономики в текущем году. Зато потом все будет окей, и вот некоторые экономисты-оптимисты уже предрекают бурный экономический рост в мире, когда человечество справится с коронавирусом.



Такие прогнозы вызывают сомнения. Напротив, более вероятна долгая и тяжелая депрессия на выходе из кризиса. Ибо все последние десятилетия одним из главных драйверов мировой экономики служил туризм с сопутствующими отраслями, такими как авиационный транспорт и общественное питание.



По туризму коронавирус нанес тяжелейший удар, и, вероятно, придет в себя указанная отрасль очень не скоро: люди еще долго будут бояться путешествовать, и малейший новый чих где-нибудь в Таиланде будет их снова отваживать от поездок.



На туризме, опять же, кормятся миллионы представителей среднего класса. Но пандемия не только лишает средний класс заработков и угрожает опустить значительную часть его в ряды бедняков. Пандемия и карантин, кроме того, разрушают привычный для него образ жизни. Для кого-то это - воскресный шопинг по торгово-развлекательным центрам; для кого-то - тусовки и ночные клубы; для кого-то - походы в спа салоны; для кого-то - занятия в фитнес-центрах. Всего этого люди лишены теперь на долгие недели, если не на месяцы, и раздражение от нарушения нормального, вошедшего в привычку образа жизни наложится на ужас от убытков и экономических потерь.



Понятно, что в обстановке карантина социальный протест практически невозможен, он задавлен. Но когда власти вынуждены будут по мере преодоления эпидемии вводить послабления - и это все в условиях продолжающегося экономического кризиса, - тогда пар может сорвать крышку.



Это могут быть какие-то специфические, возможно, даже новые по форме и неожиданные проявления мелкобуржуазного протеста. Причем происходить это может на фоне беспомощности власти и развала государственных структур.



Весьма интересны сообщения о том, что в Штатах резко возросли продажи огнестрельного оружия. Стволы-то ведь покупают не для стрельбы по вирусу! Видимо, некоторые американцы - а страсть к оружию проявляют прежде всего представители среднего класса - опасаются наступления времен, когда все будет решать кольт в руках. Один небезызвестный российский аналитик выразил такого рода настроения шуточным вопросом: "В чем сегодня лучше сберегать: в консервах или патронах?"



Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley уже заявили, что экономика США впадает в рецессию, причем Bank of America предсказал во втором квартале с. г. падение ВВП на 12% - что было бы рекордом со времен Второй мировой войны.



Поэтому развитие ситуации в Соединенных Штатах, где никто не отменяет выборы и где временное примирение в связи с вирусной опасностью демократов и республиканцев может легко рассыпаться, - способно привести к экстраординарным последствиям. К слову сказать, в случае экономического краха, перечеркивающего все экономические достижения Трампа, нынешнему хозяину Белого дома может понадобиться предъявить последний предвыборный козырь: пустить в ход новый компромат на Джо Байдена - а он бы затронул и украинскую правящую верхушку.



Теряющие экономическую почву под ногами, обезумевшие от разорения или от угрозы его эгоистические мелкие буржуа, да еще и располагающие личным оружием, - это очень серьезная и крайне взрывоопасная общественная сила.



Полагаю, что способность тех или иных стран и сообществ держать удар будет определяться именно сплоченностью народа, силой коллективистских традиций и моделей поведения в нем. Так или иначе, но индивидуализму, разобщению и войне всех против всех ради собственного выживания будут противостоять тенденции к низовой самоорганизации обычных граждан, к их реальной - а не демонстрируемой на ТВ в порядке провластной пропаганды показухи и пиара - взаимопомощи.



Такая тенденция - а особенно в противоположность бездушию, оторванности от проблем народа, непрофессионализму власть имущих - могла бы стать одним из важнейших результатов нынешнего кризиса. В этом движении могли бы зародиться новые общественные настроения и идеи.



Разумеется, этим движением и протестом постараются воспользоваться все политические силы. Но преуспеют те из них, кто действительно близок к народу и способен дать убедительные ответы на вопросы, волнующие массы. Возможно, времена пустых обещаний и пиара заканчиваются… Источник - СвободнаяПресса

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