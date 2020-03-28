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КазТараз. Арестован организатор беташара с песней "Коронавирус, кет" (видео)
17:18 29.03.2020

"Коронавирус, кет": арестован житель Тараза, организовавший Беташар в режиме ЧП

К ответственности привлечен 30-летний житель областного центра, организовавший в домашних условиях праздничное мероприятие Беташар. Он арестован на пять суток, сообщает Polisia.kz.

По словам начальника МПС УП города Тараз Мамытбекова с тамадой, который вел беташар, сотрудники полиции провели профилактическую беседу и предупредили о не допущении подобных случаев в режиме ЧП.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что в период чрезвычайного положения граждане, игнорирующие установленные требования безопасности и подвергающие опасности здоровье населения, понесут соответствующее наказание.




Сотрудниками Управления полиции города Тараза ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по развлекательным заведениям в целях пресечения фактов нарушения режима работы в условиях чрезвычайного положения.

Всего с начала введения режима чрезвычайного положения сотрудниками полиции по области составлено 15 административных протоколов в отношении предпринимателей, нарушивших требования положений ЧП. Из них восемь человек оштрафованы, двое предупреждены и к пятерым применен вид административного наказания арест. В отношении каждого нарушителя составлен административный протокол по ст. 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения).

28 марта 2020

Источник - Polisia.kz
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