Цели Саудовской Аравии и России в "войне цен" на рынке нефти, - Donya-e eqtesad

17:21 29.03.2020 У России и Саудовской Аравии есть общий заокеанский конкурент в нефтяном бизнесе. Разорение сланцевых компаний в США улучшит ситуацию для обоих и вернет благоприятные условия для реализации миллиардных контрактов и сделок, которые уже заключены, считает иранский автор.



Donya-e eqtesad (Иран): цели Саудовской Аравии и России в "войне цен" на рынке нефти



Что происходит с ценами на нефть?



ИА "Исна": Как Россия, так и Саудовская Аравия с 2016 года играли ключевую роль в формировании политики цен и ценоизменения на нефтяном рынке, действуя в основном в согласии друг с другом. Однако нынешняя ситуация на рынке, оказавшаяся крайне непростой ввиду пандемии коронавируса, повлияла на позицию как одной, так и другой стороны. Причем повлияла таким образом, что теперь позиции двух стран в вопросе о ценах на "черное золото" на мировом рынке радикально расходятся. И бывшие "союзники" превратились если не в непримиримых врагов, то по крайней мере, в достаточно радикальных оппонентов.



Саудовская Аравия изначально настаивала, чтобы соотношение в сокращении нефтедобычи между странами ОПЕК и ОПЕК+ составила бы 1 к 2, для формирования на рынке более комфортной цены. Но Россия не увидела необходимости в таком масштабном сокращении, поскольку в этом случае, как полагала Москва, в результате общего сокращения добычи и теми и другими, на рынке нефти образовался бы некоторый вакуум, который предоставил бы дополнительные возможности для сланцевой нефти США. И тогда американская нефть немедленно заполнила бы образовавшийся вакуум. А это, настаивала Россия, пошло бы в ущерб общим интересам и нарушило бы сложившийся баланс на рынке.



Сейчас, когда цены на рынке нефти упали до беспрецедентных значений, Саудовская Аравия намерена поставлять нефть на рынок в больших объемах и по еще более низким ценам. А большинство мелких компаний по добыче сланцевой нефти в США, как и в конце 2015 года, оказались вовсе перед угрозой банкротства. Напомним, что многие компании по добыче сланцевой нефти в 2014 году, как благодаря тогдашним более высоким мировым ценам, так и благодаря технологическому прогрессу в нефтедобыче США, были на подъеме и вообще обеспечивали треть всей американской нефтедобычи. Нефтедобыча в США с 5,7 миллионов баррелей в сутки в 2011 год выросла почти вдвое к 2018 году, и эти темпы превзошли нефтедобычу как в России, так и в Саудовской Аравии. И в силу этого, плюс благодаря снятию ограничений на экспорт нефти за рубеж, компании по добыче сланцевой нефти также стали крупными поставщиками на мировой рынок.



Россия, наряду с другими странами-производителями из числа ОПЕК+, такими, как Республика Азербайджан, Бахрейн, Боливия, Казахстан и Мексика к декабрю 2016 года взяли на себя главенствующую роль в вопросах регулирования экспорта. И эта группа стран договорилась со странами ОПЕК об ограничении добычи, чтобы устранить переизбыток нефти на рынке, и также, с целью способствовать более благоприятному уровню цен для данной группы стран.



Салман ибн Абдул-Азиз, став королем Саудовской Аравии в январе 2015 года, принял решение укрепить отношения с Кремлем. С этой целью монарх направил своего 29-летнего сына Мухаммада, тогда уже наследного принца и министра обороны страны, в сопровождении также министра иностранных дел и министра нефтедобычи в Санкт-Петербург, для участия в Международном экономическом форуме, который регулярно по традиции проводится в этом городе. Принц Мухаммад ибн Салман провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, беседовал с российским лидером об инвестициях, которые королевство могло бы сделать в российскую экономику. Принц явно пользовался моментом, поскольку многие западные партнеры России тогда отказались от инвестиций, ввиду наложенных на Россию экономических санкций, как со стороны США, так и Евросоюзом. Позднее, уже в сентябре того же года, то есть после прихода в Сирию российских военных и объявления Россией открытой военной поддержки правительству Башара Асада в этой стране, Мухаммад ибн Салман снова приезжал в Россию, на этот раз - в Сочи, тоже с целью поговорить об инвестициях в экономику России. Но параллельно, как стало известно, он также заручился гарантиями российского лидера, что Россия не собирается заключать военные союзы с государствами-соперниками королевства в ближневосточном регионе.



Возвращение же на мировой рынок Ирана, которое состоялось в результате снятия с Исламской Республики международных санкций и подписания ядерной сделки, дало в итоге еще более масштабное предложение на мировом рынке нефти. Это, в том числе, привело к снижению цены со 115 долларов за баррель в середине 2014 года к 27, и тогда ибн Салман и Путин на полях саммита Двадцатки в китайском Ханчжоу, в сентябре 2016 года, договорились о сотрудничестве в вопросах формирования на мировых рынках цен на нефть, которые были бы благоприятны для обеих стран и устранили бы переизбыток предложения.



В результате страны ОПЕК и группа стран ОПЕК+ смогли в декабре 2016 года прийти к соглашению о первом периоде сокращения нефтедобычи. В соответствии с ним доля стран ОПЕК в ежедневной добыче должна была составить 1,2 миллиона баррелей в сутки, а, соответственно, стран ОПЕК+ (или "не ОПЕК") должна была сократиться до 558 тысяч баррелей в день. Саудовская Аравия сократила объемы суточной добычи на 500 тысяч баррелей, то есть на 4,5 %, а Россия ограничила свою нефтедобычу до 300 тысяч баррелей в сутки. Незамедлительно цены на нефть марки "Brent" выросли на 10% и составили 53 доллара за баррель, но и цена марки "West Texas Intermediate" тоже составила 49,5 доллара за баррель соответственно.



Реализация единой стратегии с общими интересами в вопросах экспорта нефти создала условия для укрепления сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом. Король Салман ибн Абдул-Азиз в октябре 2017 года посетил Москву, став таким образом, первым в истории королем Саудовской Аравии, который побывал в России. В ходе этой исторической встречи стороны подписали 15 соглашений о сотрудничестве в разных сферах, главными из которых стали, несомненно, договоренности о сотрудничестве в военно-технической сфере и в области нефтедобычи. В их числе было соглашение о поставках вооружения на сумму 3 миллиарда долларов и даже соглашение о совместном освоении космоса. А Мухаммад ибн Салман, незадолго до того назначенный наследным принцем, по личному приглашению Путина снова посещает Россию в июне 2018 года, войдя в число высокопоставленных гостей церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018.



Сам президент России, в свою очередь, в октябре того же года посещает столицу королевства Эр-Рияд, но он прибыл не один, а во главе масштабной делегации, куда вошли и государственные деятели и чиновники высокого ранга, и руководители крупнейших компаний и российского бизнеса. Результатом встреч с королем и принцем стали новые соглашения о двустороннем сотрудничестве (итого - 21 соглашение!) в самых разных сферах, в том числе, воздушно-космической, культурной, здравоохранения и высоких технологий. Встречаясь с наследным принцем, российский лидер подчеркнул, что общий объем прямых инвестиций Саудовской Аравии на реализацию иностранных проектов в российской экономике уже составил 10 миллиардов долларов.



Но российская доля на мировом рынке оказалась в то же самое время под угрозой сокращения на фоне роста экспорта нефти из США, а также в результате скидок, которые саудовская компания "Saudi Aramco" стала предлагать на мировом рынке, для увеличения числа своей клиентуры. Соглашение о продлении периода ограничений на нефтедобычу, подписанное в 2019 году также между странами ОПЕК и группой ОПЕК+, истекает 31 марта нынешнего года, в связи необходимо было решить вопрос об очередном пролонгировании данного соглашения. Однако в январе-феврале нынешнего года, как в связи с экстремально высокими температурами на Корейском полуострове, так и под влиянием вспышки коронавирусной инфекции, охватившей сначала Китай, а затем и ряд других стран, на рынке нефти возник еще больший переизбыток, в результате чего цены на нефть начали снижаться: к началу нынешнего месяца они снизились на 20% и составили только 42 доллара за баррель.



В этой ситуации ОПЕК предложил своим партнерам сократить добычу дополнительно на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как сама Организация экспортеров нефти предполагала свою долю нефтедобычи снизить на 1 миллион баррелей в день. Но Путин отклонил данное предложение, заявив, что в результате сокращения добычи, которое уже имело место, дополнительные возможности возникли для производителей сланцевой нефти в США, которые также стали крупным экспортером на рынке и грозили уже заставить потесниться традиционных экспортеров.



Наследный принц Саудовской Аравии был крайне недоволен возражениями, поступившими со стороны России, и поручил компании "Aramco" к началу апреля проработать вопрос о предоставлении еще более масштабных скидок традиционным покупателям. И компания объявила, что сможет увеличить добычу от 9,8 миллионов до 12,3 миллионов баррелей в сутки. Путин также принял решение об увеличении нефтедобычи в России на 300 тысяч баррелей в сутки. В итоге, по состоянию на конец торгов в первую декаду марта, котировки нефти марки "Brent" и "West Texas Intermediate" упали еще на 25% каждая. В итоге цена на нефть марки "Brent" упала до 36 долларов за баррель, а стоимость западно-техасской марки - до 31 доллара соответственно. Но, как оказалось, это был еще не предел. 12 марта Федеральная резервная системам США принимает решение о снижении ключевой ставки, и в результате этого рынки стало беспрерывно лихорадить - даже ключевой фондовый индекс Доу-Джонс (Dow-Jones) резко снизился, а общее его падение с начала года составило 30%.



Под влиянием тупика, в котором оказался сейчас диалог Путина и наследного принца Саудовской Аравии, многие аналитики стали утверждать, что обе стороны должны будут пойти на уступки, но вопрос в том, какая же сторона сдастся первой. Российская экономика все же более диверсифицирована, нежели экономика Саудовской Аравии, к тому же бюджет России был скорректирован под цену нефти на уровне 42,5 долларов за баррель. У России, помимо запасов природного газа, который она экспортирует, есть мощный ВПК, и экспорт этой отрасли - на 2 месте в мире, после экспорта США. Бюджет же Саудовской Аравии, по утверждениям аналитиков в МВФ, приспособлен к стоимости нефти лишь на уровне 85 долларов за баррель. Тем не менее, золотовалютный резерв Эр-Рияда, хранящийся за рубежом, достиг к сентябрю 2019 года суммы, эквивалентной 496,8 миллиардов долларов США, что выше объема российских запасов, составляющих только 219,6 миллиардов.



Экспорт энергоносителей и ископаемого топлива составляют только 64% экспорта России за рубеж. На нефть и газ приходится только 30% ВВП. Тогда как у Саудовской Аравии доля нефти составляет 85% в общих доходах страны, и 42% в ВВП. После санкций, которые ввели США и Евросоюз против России в 2014 году, российская экономика столкнулась с депрессией, но в 2017 году депрессия закончилась, вместе с ощутимым ростом цен на нефть. С того времени российская экономика смогла заметно укрепиться, хотя последний кризис на рынках и кризис диалога с Эр-Риядом сказался на падении курса рубля, который подешевел примерно на 10%.



Но другой вопрос в том - настолько ли грозит нынешняя ситуация на рынках Москве и Эр-Рияду, если грозит вообще. ИА Reuters недавно сообщал, что сланцевая нефтяная промышленность США, находившаяся под заметным давлением ввиду поставок дешевой нефти Саудовской Аравии, смогла в последние годы заметно повысить свою рентабельность и сократить себестоимость. Но сейчас, когда общие цены на нефть упали до уровня ниже 30 долларов за баррель, сланцевой добыче грозит кризис. Если нынешние тенденции продолжатся, история, возможно, повторится, и американские добывающие компании могут вновь обанкротиться. Им придется просить защиты от угрозы банкротства, поскольку они не смогут оплатить долги перед банками. И если это произойдет, то это точно порадует Москву, и вполне возможно, порадует и Эр-Рияд, хотя как первая, так и второй, кажется, не слишком в восторге от текущей ситуации на рынках. Но у них есть общий конкурент, разорение которого улучшит ситуацию для обоих и вернет благоприятные условия для реализации миллиардных контрактов и сделок, которые уже заключены. Источник - ИноСМИ

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