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Ледовый дворец Мадрида превращен в гигантский морг и уже переполнен
19:54 29.03.2020

Превращенный в морг Ледовый дворец Мадрида уже переполнен телами погибших от коронавируса. Карантин в Испании продлен до 9 апреля

Превращенный в крупнейший морг Ледовый дворец в Мадриде, куда только 24 марта начали свозить тела погибших от коронавируса, за пять суток оказался переполнен

По данным на воскресенье, 29 марта, число погибших от коронавируса в Испании составило 6528 человек, а всего заразились почти 78 тысяч человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости

Фото: Cruz Roja Española / twitter.com

Превращенный в крупнейший морг Ледовый дворец в Мадриде, куда только 24 марта начали свозить тела погибших от коронавируса, за пять суток оказался переполнен.
В спортивном комплексе площадью почти 2 тысячи квадратных метров трупы складывали на лед катка, так как ритуальные службы не успевали ими заниматься и своевременно проводить погребение. Но огромных площадей Ледового дворца не хватило.
Теперь в мэрии Мадрида заявили, что с понедельника, 30 марта, будет организован еще один большой морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции. Он также будет временным. Это исключительная мера, подчеркнули в столичном правительстве. Он разместится в здании El Dónut института судебной анатомии в Вальдебебас, сообщает El Pais. Там будут организованы сотни холодильных камер для трупов.

По данным на воскресенье, 29 марта, число погибших от коронавируса в Испании составило 6528 человек, а всего заразились почти 78 тысяч человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.
В субботу, 28 марта, председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что условия карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, становятся еще жестче. Теперь всем, чья работа не является жизненно необходимой, следует оставаться дома с 30 марта по 9 апреля. Во время карантина испанцы будут продолжать получать зарплату, а пропущенные дни отработают потом. С помощью этой меры власти Испании хотят максимально ограничить перемещения граждан и сдержать распространение COVID-19.

Источник - newsru.com
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