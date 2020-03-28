В аэропорту Манилы разбился самолет с врачами, летевший в Японию

20:02 29.03.2020

на Филиппинах разбился самолет с врачами

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фото: pixabay.com



В международном аэропорту Манилы произошла авиакатастрофа самолета авиакомпании Lion Air. В результате трагедии погибли не менее восьми человек, передает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что борт направлялся в Японию. Воздушное судно потерпело крушение при взлете.

Как сообщает издание Philippine Daily Inquirer, самолет перевозил гражданина Канады. Ему требовалось лечение. Также на борту находились еще один пассажир и шесть членов экипажа.

Причина катастрофы, по предварительным данным, в возгорании борта на взлетно-посадочной полосе.

Между тем, по данным LifeShot, самолет перевозил врачей. Кроме того, он должен был доставить медицинские маски, а также лекарства медикам, которые борются с коронавирусом.