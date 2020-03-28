 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
20:32 29.03.2020

Москва. 29 марта. - Писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в воскресенье в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

"Дочь Елена Юрьевна подтвердила, что Юрий Васильевич умер сегодня дома в 14 часов", - сказал Иванов.
Место и время похорон станут известны позднее.
Юрий Бондарев - советский писатель и общественный деятель. Родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской губернии (ныне Оренбургская область).
Летом 1942 года после окончания средней школы Бондарев был направлен на учебу в Бердичевское пехотное училище. В октябре того же года курсанты училища были направлены под Сталинград, где Бондарев был зачислен командиром минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. Награжден медалью "За отвагу".

В 1951 году окончил Литинститут имени Горького, начал печататься в 1949 году. Первый сборник рассказов "На большой реке" вышел в 1953 году. Автор рассказов (сборник "Поздним вечером", 1962), повестей "Юность командиров" (1956), "Батальоны просят огня" (1957), "Последние залпы" (1959), "Родственники" (1969), романов "Горячий снег" (1969), "Тишина" (1962), "Двое" (1964), "Берег" (1975).
Автор сценария снятого по роману фильма "Горячий снег" (1972), один из авторов сценария кино-эпопеи "Освобождение" (1970) и фильма "Батальоны просят огня".
С 1963 года являлся членом Союза кинематографистов. Входил в состав редколлегий многих литературных журналов, возглавлял различные общественные организации. C 1990 по 1994 год был председателем Союза писателей России.

Герой Социалистического Труда (1984), лауреат Ленинской премии (1972 год) и двух Госпремий СССР (1977, 1983 годы), а также государственной премии РФ имени маршала Жукова в области литературы и искусства (2014). В 1994 году публично отказался принять Орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия от президента Бориса Ельцина.

Источник - INTERFAX.RU
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