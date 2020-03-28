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|Второй узбекистанец (39-летний врач) скончался от COVID-19
20:41 29.03.2020
Второй пациент скончался от коронавируса в Узбекистане, сообщает минздрав.
По данным ведомства, 39-летний скончавшийся контактировал с женщиной, которая вернулась из Франции.
Хотя сам он также был врачом, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, не обратился за медицинской помощью и занялся самолечением у себя дома.
После ухудшения состояния 26 марта его доставили в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний, 27 марта - перевели в научно-исследовательский институт вирусологии, где он скончался.
Находясь дома, он мог заразить несколько человек, заключает минздрав.
Сегодня количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 104 человек.