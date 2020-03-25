Странности уханьского вируса, - Дм.Мельников

21:00 29.03.2020

Есть подозрение, что нынешняя пандемия – результат спланированных действий США

Дмитрий Мельников

25.03.2020



Странности уханьского вируса, которые указывают на возможность его искусственного происхождения, были заметны почти сразу – уж слишком удобно с точки зрения распространения возник его очаг. В самом деле – почти 12 миллионный город Ухань расположен аккурат на пересечении большинства маршрутов, соединяющих Северный и Южный Китай, помимо привычных видов транспорта сюда можно добавить еще и речной. Практически то же самое относится и к южнокорейскому очагу эпидемии – двухмиллионному городу Тэгу. Используя новояз, его можно назвать хабом, связывающим воедино наиболее развитые части Южной Кореи – столичный сеульский регион и юго-восток страны, который к тому же – один из центров политической жизни.



То же самое приложимо и еще к одному центру распространения хвори – Милану. Этот древний итальянский город также представляет собой крупный транспортный узел, соединяющий промышленный север страны не только с остальной Европой, но и другими континентами. Таким образом, во всех трех случаях наблюдаем наличие прекрасной возможности переноса инфекции. Плюс ко всему Милан еще и один из европейских центров туризма.

Еще один объединяющий эти регионы момент – во всех трех городах или вблизи них есть точки постоянного американского присутствия. В случае с Уханем и Миланом речь идет о генеральном консульстве под звездно-полосатым флагом с персоналом в несколько десятков человек, среди которых просто обязаны присутствовать затаившиеся "рыцари плаща и кинжала". В корейском Тэгу консульства нет, но зато оно наличествует в соседнем Пусане, до которого где-то около часа езды на поезде или автомобиле. Дипломатическое учреждение обеспечивает доставку не подлежащего проверке дипломатического груза с любой периодичностью и в неограниченных объемах. Досмотреть, конечно, можно, но это означает ответные меры и большой скандал, что в свою очередь подразумевает наличие указаний с самого верха, да и не у всякого политика хватит на это смелости, тем более если речь идет о столь сильной стране. История с провозом американцами именно диппочтой просто гигантских партий наличности на Украину перед событиями 2014 года для последующего распределения ее между сторонниками Майдана уже стала хрестоматийной.

Но отсутствие консульского учреждения в южнокорейском случае с лихвой компенсируется базой американских ВВС "Кэмп вокер", на которой по странному стечению обстоятельств в начале марта был выявлен инфицированный корейский гражданский сотрудник.



Кстати, не так уж далеко от Милана "пригрелось" множество американских военных баз, самой различной направленности. Так что даже в отсутствие консульского учреждения янки вполне могли провернуть необходимую им операцию.

Не менее симптоматичен и выбор времени распространения пандемии. Во всех трех названных городах вирус давал о себе знать, когда температура для него была оптимальной – около восьми градусов Цельсия при соответствующей влажности. Для глубоко субтропического Уханя указанная температура характерна как раз для декабря-января, в корейском и итальянском случае – это февраль и март.

Одно из главных условий для распространения хвори – возможность ее передачи в среде больших скоплений людей. Как тут не задуматься над тем, насколько "удачно" было подобрано время? Эпидемия в Ухане началась в декабре, то есть в преддверии европейского Нового года, который все больше и больше отмечается в современном Китае. Кстати, не такие уж и малочисленные группы китайских христиан отмечают Рождество – и эпидемией по ним тоже был нанесен нешуточный удар.

Фактически встык с первым января в этом году идут празднования Нового года по лунному календарю, который на сей раз пришелся на 24-25 января. Это торжество, когда сотни миллионов людей перемещаются несущимися встречными потоками по всей стране. Именно на Лунный новый год проводится большое число разнообразных мероприятий, люди навещают родных и знакомых. К тому же яркие празднества этого периода привлекают толпы иностранных туристов. Так что условия для распространения вируса практически тепличные.



Что касается итальянского случая, то здесь эпидемия возникла как раз перед началом выпавшего на 15-21 февраля знаменитого венецианского карнавала, также одного из наиболее привлекательных для туристов всего мира события.

На этом фоне может создаться впечатление, что в этот раз уже корейский случай выпадает из общего ряда. Но давайте присмотримся повнимательнее. Каким это образом получилось, что один из не последних членов в иерархии христианской общины "Синчхонджи" съездила в Китай, подхватила там хворь, а затем, присутствуя на собраниях сторонников этого ответвления христианства, передала недуг тысячам своих коллег, а заодно и множеству жителей миллионного Тэгу. Очень странное везение, можно сказать, выстрел в десятку. Тем более, что предыдущая январская попытка распространения коронавируса в Южной Корее, которая, казалось бы, шла к успеху, окончилась ничем – ведь инфицированная возрастная кореянка с гражданством Китая перемещалась по большей части в центра Сеула, но распространения удалось избежать, потому что для граждан Китая в сеульском аэропорту был организован отдельный досмотровый коридор, и "бабушку" быстро вычислили.

Еще одна лакмусовая бумажка – бросающиеся в глаза попытки звездно-полосатых внушить всем, что эпидемия начала свое шествие по миру именно в КНР.



Уже в январе западные СМИ попытались склонить общественное мнение к тому, что нынешний вирус возник, якобы, благодаря стараниям китайских ученых из НИИ вирусологии в самом Ухане. Как вариант этих слухов: случившееся – результат оплошности китайской разведки, не сумевшей правильно хранить выкраденный за океаном вирус.



Об этом безапелляционно заявляли как сами американцы, так и верные им вассалы, разбросанные по всему миру, в том числе украинцы.

Но американцы не были бы самими собой, если бы не сделали ход конем. В данном случае эту роль сыграл слух, перекочевавший затем на страницы СМИ, о том, что в оставленном американцами генеральном консульстве в Ухане якобы были найдены контейнеры для транспортировки биологически опасных материалов, которые-де были закопаны в земле. Откровенно говоря, придумать что-либо более топорное было сложно. Начнем с самого главного – даже в покинутое консульское учреждение нельзя войти без разрешения. У него дипломатический иммунитет, в случае нарушения которого жди серьезных последствий. Нет, конечно, прецеденты есть, как, например, захват опять же американского консульства в Иране в 1979 году. Но такие действия все же следует классифицировать как экстремизм. Допустим, китайские товарищи в порыве гнева и организовали прорыв разъяренной толпы в это самое консульство. Однако найти закопанные контейнеры не удастся, так как данный американский форпост расположен на одном из этажей небоскреба в Ухане. Разве что в цветочных горшках.

Иными словами, американцы, подбрасывая эту наживку, надеялись, что их недруги, заглотив ее, выставят себя полными дураками. Надо признать – отчасти это все же удалось. Зато мировому гегемону пришлось отбиваться с неожиданной стороны, ведь в той же во многом американофильской Индии ученые в результате расшифровки генома нового вируса вдруг увидели, что в нем присутствуют странные вставки, в том числе и от вируса ВИЧ.



При всем при этом практически никто не обратил внимания на то, что НИИ вирусологии в Ухане подотчетен Всемирной организации здравоохранения, чего не скажешь о многочисленной сети американских военных биолабораторий по всему миру. Даже сам факт их существования упорно замалчивается.

Но шила в мешке не утаишь – судя по всему, американцы, предупредили своих сателлитов о зловещих планах. Об этом, в частности, может говорить факт двадцатикратного увеличения в 2020 году ассигнований на биологическую защиту в армии одного из близких союзников Вашингтона.

В общем, есть подозрение, что нынешняя пандемия – результат спланированных действий США. Исполнителями выступают типичные "тихие американцы" и их коллеги-союзники, бесшумно двигающие фигуры по шахматной доске. Например, вышеупомянутая, отнесенная к числу раскольнических, секта "Синчхонджи" специализируется на поиске компромата на христианских священников. Что уже подразумевает тесные связи с людьми в погонах. Видимо, пойманного на очередном некрасивом поступке одного из иерархов "Синчхонджи" южнокорейские коллеги тихих американцев "убедительно" попросили не создавать препятствий для передвижения и общения вернувшейся из Китая члена этой секты. Результат известен.



Но возникает резонный вопрос, а кто мог решиться на проведение подобной операции, которая ударила и по самим США? Подозревают, что речь идет о части американского истеблишмента, связанного с демпартией.



Ее консервативное крыло после провала затеи с импичментом Трампа готова, похоже, на все, включая всемирный кипишь, лишь бы избежать мести неистового Дональда. Но американцы на сей раз, похоже, очень сильно просчитались с последствиями, ведь эпидемия уже проникла и на их территорию.

Во всяком случае, мир должен в очередной раз поставить вопрос о недопустимости деятельности американских биолабораторий, разбросанных по всему земному шару.