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Глава МВФ Георгиева заявила о начале мировой рецессии
21:34 29.03.2020

Особую угрозу Кристалина Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким", - сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, передает РБК.

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Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

В связи с этим глава МВФ призвала все страны "агрессивно" противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

По словам Георгиевой, в МВФ уже зафиксировали небывалый всплеск запросов на предоставление в экстренном порядке финансирования, такие запросы уже подали около 80 стран, хотя до сих пор МВФ никогда не рассматривал больше нескольких запросов в одно и то же время.

"Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановка экономики, отток капитала и - для экспортеров сырья - ценовой шок", - отметила Георгиева. По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, которые обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в $2,5 трлн. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила Георгиева.

В пятницу, 27 марта, было опубликовано также совместное заявление Георгиевой с председателем Международного валютно-финансового комитета Лесетджей Кганйаго.
"Мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда глобальная пандемия в сфере здравоохранения превратилась в экономический и финансовый кризис. В условиях внезапного прекращения экономической активности мировой объем производства сократится в 2020 году", - отмечалось в документе.
В заявлении также указывалось, что МВФ готов использовать свой финансовый потенциал в размере $1 трлн для поддержки государств-членов.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585506840
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