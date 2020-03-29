Американская поддержка власть имущих в Кабуле под вопросом, - Н.Бобкин

00:10 30.03.2020

Николай БОБКИН | 29.03.2020 |



Вашингтон предложил кабульским подопечным поделиться властью с талибами

Несмотря на пандемию коронавируса и предупреждение Государственного департамента США всем американцам избегать поездок за границу, Майк Помпео побывал в Афганистане и Катаре, что говорит о важности, придаваемой Вашингтоном тому, чтобы спасти мирное соглашение с талибами* от 29 февраля и вывести из Афганистана американские войска.

По этому соглашению американские войска должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. Пока не получается. Кабул американскую инициативу саботирует и на переговоры с запрещенной в России группировкой "Талибан" не идет.



Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла не могут договориться о формировании правительства. Оба вовлечены в борьбу за власть после сентябрьских выборов прошлого года. Система управления Афганистаном выглядит абсурдно. В начале марта соперники провели каждый свою инаугурацию, и каждый был приведен к присяге в качестве президента. Два "президента" формируют два кабинета министров, и договариваться с талибами на американских условиях от имени руководства Афганистана некому.



Конфликт между Гани и Абдуллой – история не новая. В 2014 году отмечалась схожая ситуация, но тогда бывший госсекретарь Джон Керри нашел компромисс, оставив за Гани пост президента и введя для Абдуллы должность "главного исполнительного директора". Фактически Абдулла был премьер-министром, хотя его правительство оставалось разделенным на два лагеря. Американский план формирования Правительства национального единства не сработал. Политическая система Афганистана остается так и не достроенной американцами.



При Трампе Белый дом не пытался наладить процесс национального примирения с привлечением широкого спектра социально-политических групп. Похоже, внутриафганский конфликт перестал интересовать Америку, а все внимание сосредоточено сегодня на выводе войск. Вместе с тем по мере приближения выборов в США активность помощников Трампа на афганском направлении возрастает.



Помпео на церемонии подписания соглашения с талибами предупреждал, что договоренности с "Талибаном" "ничего не будут значить, если не будут предприняты конкретные действия в отношении взятых обязательств и обещаний". Однако мирный процесс закончился недельным перемирием и ситуация вернулась к прежнему. Правительство Афганистана не готово начать переговоры с талибами.

Несмотря на восемь часов челночной дипломатии в Кабуле и разговоры с представителями обоих лагерей, Помпео ничего не достиг. При этом госсекретарь США был необычайно резок в своем осуждении нежелания Гани и Абдуллы работать вместе. Он обвинил их в том, что своими разногласиями они "нанесли ущерб американо-афганским отношениям и, к сожалению, позорят тех афганцев, американцев и партнеров по коалиции, которые пожертвовали своей жизнью и ценностями в борьбе за создание нового будущего для этой страны".

По окончании визита в Кабул американский госсекретарь объявил, что США сокращают помощь Афганистану на 1 млрд. долларов, что является серьезным ударом. Помпео добавил, что, если Вашингтон не будет удовлетворен прогрессом в Афганистане, в 2021 году американская помощь будет сокращена еще на один миллиард.

Примечательное решение. Когда США договаривались о мирном соглашении с талибами, представители афганского правительства на переговоры не приглашались, поскольку Кабул не заинтересован в уходе из страны американцев, а в договоренностях США с "Талибаном" главный пункт – не допустить превращения Афганистана в безопасную гавань для террористов. Никаких других обязательств талибы на себя не брали, и от борьбы за власть в стране они никогда не отказывались. Фактически администрация США предложила кабульским подопечным не просто поделиться властью с талибами, а отдать им власть.

Гани заявил 24 марта, что постарается компенсировать дефицит бюджета, который зависит на 70% от иностранной помощи. "Мы будем стремиться заполнить этот пробел как мерами жесткой экономии, так и альтернативными источниками", – сказал он.



Заявление выглядит бахвальством. В настоящее время США предоставляют Афганистану около 500 млн. долларов в год в качестве помощи для гражданских целей и в текущем году – около 4,2 млрд. долларов для обеспечения сил безопасности. Сокращение этих денег на один миллиард долларов полностью уничтожит всю помощь для гражданских целей и сократит помощь для сил безопасности. Американская поддержка власть имущих в Кабуле сегодня под вопросом.



После отъезда из Кабула Помпео остановился в Дохе, чтобы встретиться с лидерами талибов и убедить их не отказываться от договоренностей 29 февраля. В Дохе госсекретарь отметил, что вывод американских войск будет осуществляться в соответствии с соглашением. При этом талибы продолжают нападать на афганских солдат и снижения уровня насилия с их стороны в отношении афганцев не предвидится.