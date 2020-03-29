Самые знаменитые потомки Чингисхана в истории России

00:28 30.03.2020

Автор: Ярослав Бутаков



Северо-западная часть владений Чингисхана досталась его старшему сыну Джучи. Из улуса Джучи развилась Золотая Орда, зависимой территорией которой была Русь. В той или иной степени все ханы Золотой Орды знамениты в русской истории, но не о них речь в данном случае.



После падения Золотой Орды потомки Джучи (и Чингисхана, соответственно) правили ее остатками – Казанским, Астраханским, Сибирским ханствами и Ногайской Ордой. Многие поступали на службу к московским государям и достигали там высокого положения.



Симеон Бекбулатович



В середине XV века на восточной окраине Московского великого княжества возникло автономное Касимовское царство. До сих пор не вполне ясны обстоятельства его возникновения. Но в XVI веке касимовские цари уже точно были вассалами московских государей, обязанными военной службой. Один из них приобрел большую известность в русской истории.



Саин-Булат ибн Бек-Булат был сыном ногайского хана. В 1558 или 1561 году Бек-Булат приехал в Россию, чтобы поступить на службу к царю Ивану IV. В 1567 или 1570 году Иван IV назначил Саин-Булата касимовским царем. В 1573 году Саин-Булат принял православие под именем Симеона, чтобы жениться на дочери князя Ивана Мстиславского (по другим сведениям, свадьба состоялась только в 1576 году). Став православным, Симеон не мог больше оставаться царем в Касимове – там, по обычаю, требовался мусульманский царь.



В 1575 году Иван Грозный совершает загадочный поступок. Он внезапно оставляет трон и совершает обряд венчания "великим князем всея Руси" над Симеоном Бекбулатовичем. В течение года Симеон формально возглавляет Русское государство, подписывает указы, принимает иностранных послов и т.д. Сам Иван Грозный пишет в это время челобитные Симеону, именуя себя в них его "холопом Ивашкою".



Большинство историков видит в этом акте очередное кривляние психически нездорового царя, но некоторые подозревают за ним сложную политическую игру. Автор начала 17 века князь Семен Шаховской в своей "Летописной книге" связывал с этим актом введение Иваном IV Опричнины и называл Симеона главою Земщины. По другим источникам, разделение государства на Опричнину и Земщину имело место ранее, в 1565-1572 гг. Возможно, эта путаница у Шаховского вызвана тем, что главой Земщины был тесть Симеона – Иван Мстиславский.



В 1576 году Иван Грозный так же легко свел Симеона с престола, как и назначил его туда. Но никакой опалы на Симеона он не положил. Напротив, Симеон Бекбулатович носил титул "князя тверского" и, как показывает его образ жизни в Твери, это не было формальное почетное звание. У Симеона был свой двор и богатое содержание. После смерти Грозного Симеон Бекбулатович возникает несколько раз в эпизодах борьбы за власть в Московском государстве, пока при Борисе Годунове он не ослеп. Некоторые современники считали, что его ослепили по приказанию Годунова. Симеон постригся в монахи и в 1616 году скончался.



Симеон Бекбулатович – загадочная личность в нашей истории, но не меньшую загадку представляют его дети. Тесть Симеона – двоюродный брат Ивана Грозного, сын его тетки Евдокии и внук Ивана Великого и Софьи Палеолог. Таким образом, в детях Симеона и Анастасии Мстиславской текла кровь четырех великих монарших родов: Рюриковичей, Палеологов, Чингисидов и Гедиминовичей.



Известны шесть детей Симеона и Анастасии, из них три сына – Федор, Дмитрий и Иван. В источниках не сохранилось сведений о том, что с ними стало, но, очевидно, хоть у одного из них были все шансы участвовать в событиях Смутного времени. В условиях прерывания династии и расцвета самозванчества кто-то из них вполне мог выставлять свою кандидатуру на царский престол. Однако летопись не упоминает о таких случаях. Не означает ли это, что такие упоминания были впоследствии вымараны, чтобы не ставить под сомнение легитимность Романовых? Современный российский историк Дмитрий Левчик развивает, например, гипотезу, что первый Лжедмитрий был ни кто иной, как сын Симеона Бекбулатовича Дмитрий.



Царь Кучум и его потомки



Знаменитый Кучум, с которым воевал Ермак, захватил власть в Сибирском ханстве в 1563 году. Кучум происходил из Казахской Орды, и нынешние историки Казахстана без оговорок считают его казахом. Кучум ревностно принялся распространять ислам среди сибирских татар и подвластных им народов Сибири. Так прошло двадцать лет, после чего царство Кучума подверглось вторжению отряда Ермака.



Кучуму после четырех лет борьбы удалось уничтожить Ермака и изгнать русских из своего государства, но ненадолго. В 1586 году началось систематическое завоевание Сибири русскими. Кучум, даже изгнанный из основных центров Сибирского царства, еще лет пятнадцать вел партизанскую борьбу против московских войск. Он категорически отверг возможность перейти на службу к московскому царю с приданием ему высокого княжеского титула и дарованием земель в России, хотя на этих условиях служили многие Чингисиды.



Где и когда умер Кучум – на этот счет существует множество версий и легенд. Двое из его сыновей – Аблай-Керим и Кирей – еще в 1620-х годах продолжали сопротивление русскому завоеванию.



У Кучума было множество жен, и известны имена минимум семнадцати его сыновей. Некоторые из них были взяты русскими в плен и согласились принять православие и поступить на русскую службу. Они получили вотчины под Ярославлем. Сохранившаяся в XVIII веке линия Кучумовичей получила имя князей Сибирских. Это были потомки второго сына Кучума – Алтаная. Сам Алтанай умер мусульманином, но его дети крестились. Это оказалась единственная русская дворянская фамилия Чингисидов.



Последним Кучумовичем, официально носившим титул царевича, был Василий Алексеевич, правнук Кучума. Этого титула лишил его Петр I, сославший Василия за какую-то провинность в Архангельск в 1718 году. Петр постановил, чтобы впредь все его потомки именовались только князьями Сибирскими, и никак не царевичами.



Среди его потомков были люди, славно послужившие России. Василий Федорович Сибирский, внук Василия Алексеевича, достиг званий генерала от инфантерии и сенатора. Его сын Александр отличился в Отечественной войне 1812 года, дослужился до чина генерал-лейтенанта, одно время фигурировал в императорской галерее Военной славы. Николай I в 1836 году распорядился исключить его оттуда за покровительство, которое князь Сибирский в свое время оказывал некоторым из казненных впоследствии декабристов. Сын этого генерала, также Александр, стал известным русским археологом и нумизматом, автором научных трудов о Боспорском царстве.