Почему в Таджикистане не вводят карантин из-за коронавируса?

00:30 30.03.2020

Собрали мнения о том, почему у нас не вводят в качестве превентивной меры режим карантина и надо ли его вообще вводить.



В то время как соседние страны из-за распространения коронавируса вводят режим ЧС, комендантский час, карантин, Таджикистан пока таких мер не принимает. Мы пока в числе стран, где еще нет коронавируса и не зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19.



Но мер по предотвращению распространения коронавируса пока тоже очень мало принимается. Да, границы закрыты, авиасообщение приостановлено, но все еще работают университеты, другие учреждения и население массово гуляет на улице.



Мы спросили у экспертов, по каким причинам правительство Таджикистана еще не ввело режим карантина и надо ли вводить? И большинство высказались за то, что лучше преждевременно принять меры, чем бороться с тяжелыми последствиями.



По мнению таджикского аналитика Абдумалика Кадырова, во-первых, карантин не объявили, чтобы население не впадало в панику.



"Во-вторых, в случае введения карантина надо будет освободить предпринимателей и предприятия от налогов на этот период. По примеру других государств, наше правительство должно будет разработать программу поддержки бизнеса в период карантина и кризиса после пандемии", - сказал Кадыров.



Он отметил, что лучше, конечно, объявить карантин, чтобы не допустить распространения вируса, чем бороться с последствиями и потратить на это намного больше.



По мнению главы Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойирова, в Таджикистане из-за карантина сильно пострадают население и предприниматели.



"Однозначно, окончательно искоренить вирус в ближайшее время не удастся, наоборот, вирус будет мутировать. Во избежание тяжелых последствий, Таджикистану надо осуществлять действенные меры против пандемии. Но от карантина могут пострадать население, предприниматели, предприятия, так как правительство не готово погашать убытки предпринимателей или сохранять зарплату работников, когда они не работают. Поэтому лучшая мера для нас – самоизоляция. Для этого надо проводить разъяснительные работы среди населения", - говорит Зойиров.



Он отметил, что практически все пути для завоза вируса в Таджикистан закрыты, да и организм населения страны стрессоустойчивый.



"В Таджикистане есть некоторые плюсы: населения свыше 65 лет мало, туризм развит слабо. Также, я думаю, в плохих медицинских и санитарных условиях нашей страны иммунная система населения привыкла к стрессам и не сразу поддается вирусам, в том числе коронавирусу", - сказал Зойиров.



Таджикский режиссер Барзу Абдураззаков, который находится в Алматы, в беседе с "Азия-Плюс" сравнил меры по предотвращению коронавируса в Таджикистане и в Казахстане.



"Наблюдая издалека за ситуацией в Таджикистане, за тем, как в эти крайне опасные для мира дни беспечна наша страна, поражаюсь не только я, но и все, кто, как и я, находятся в режиме либо карантина, либо чрезвычайного положения. Здесь в Алматы с 28 марта вводится ЧС, улицы пусты, в подъездах и улицах производят дезинфекцию и пр… Но Таджикистан все никак не может протрезветь... Это непростительная глупость и преступная халатность. Почему так?", - задается вопросом Абдураззаков.



По его словам, такое отношение связано с тотальной некомпетентностью тех, кто отвечает за здоровье и безопасность наших сограждан.



"Некомпетентность является главной угрозой в нашей стране, чем сам вирус, чем любой природный катаклизм, чем любая беда…", - говорит режиссер.



Он отметил, что мир уже с декабря прошлого года борется с короновирусом, в Таджикистане же тратят огромные деньги на праздники, а беда может "постучаться уже через месяц".



"На всякого рода праздники картошки и атласа тратятся миллионы, попросту уничтожаются финансовые запасы, не учитывая, что через максимум месяц беда постучится и в наши двери, и тогда не будет необходимых средств для спасения от неизбежной, повторяю, неизбежной беды. Кто тогда вспомнит о тех миллионах, которые уничтожены на массовки и декорации, которые, уверен, уже где-то пылятся и нужны только на дрова?!", - говорит Абдураззаков.



Таджикский журналист Раджаб Мирзо считает, что, возможно, карантин не объявили из-за празднования Навруза.



"Власти заявляют, что в этом нет необходимости, так как не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в Таджикистане. Но мы видим, что даже развитые страны не защищены от этой болезни, а безразличие усугубляет ситуацию. Возможно, не объявили карантин из-за празднования Навруза. Я думаю, в ближайшие дни в Таджикистане будет объявлен карантин в соответствии с требованиями международных организаций, таких как ВОЗ", - отметил Раджаб Мирзо.