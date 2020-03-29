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Коронавирус: в Италии и Испании больше 800 смертей за сутки, но пик близок
00:32 30.03.2020

Италия и Испания, где от коронавируса умерло наибольшее число людей в мире, считают, что приблизились к высшей точке вспышки. Власти Италии, где умерли уже более 10 тыс. человек, заявили, что в ближайшие 10 дней ожидается резкий спад количества новых заражений.

При этом в Риме и Мадриде полагают, что Европе необходимо усилить оказываемую помощь. "Я буду биться до последней капли пота, до последнего грамма энергии, чтобы добиться сильного, решительного, сплоченного ответа Европы", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

И в Италии (более 92,4 тыс. заболевших), и в Испании (около 73 тыс. диагнозов) за сутки скончались более 800 человек. В Италии начали измерять температуру у всех, кто въезжает в страну, им также выдадут маски.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводить карантин в штате Нью-Йорк "нет необходимости". Ранее губернатор Эндрю Куомо сказал, что ограничение въезда и выезда из штата противоречило бы американским ценностям и было бы абсурдным.

Всего, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире Covid-19 обнаружен более чем у 681 тыс. человек, 31,8 тыс. пациентов скончались, более 145 тыс. выздоровели.

По словам Трампа, решение не вводить карантин было принято в соответствии с рекомендациями оперативной группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом.

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Перед этим американский лидер предупреждал, что для замедления распространения Covid-19 может быть введен карантин в Нью-Йорке и частях штатов Нью-Джерси и Коннектикут.

Жителям трех штатов рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости

Между тем, в одном только Нью-Йорке было зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения. Больше половины подтвержденных случаев в США приходится именно на этот штат. По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 124,6 тыс. жителей США, более 2,1 тыс. умерли, более 1 тыс. выздоровели.

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Трамп написал в "Твиттере", что вместо карантина жителям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут настоятельно посоветуют никуда не ездить.

После этого Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали жителей этих трех штатов в течение 14 дней совершать поездки только в случае крайней необходимости.

Агентство отметило, что это не относится к людям, работающим в жизненно важных для страны компаниях, например, к медикам и работникам пищевой промышленности.

Число людей, умерших от коронавируса в США, - меньше, чем в Италии. Эпицентрами являются Нью-Йорк, Новый Орлеан, Детройт и Сиэтл.

Накануне в США скончался первый ребенок, у которого было выявлено заражение коронавирусом.

Джонсон написал письмо британцам

Ситуация с распространением коронавируса в Британии станет еще хуже, предупредил премьер-министр Борис Джонсон в письме, которое было разослано по всем частным адресам страны. Сам Джонсон находится в самолизоляции после того, как у него было выявлено заражение.

В субботу Борис Джонсон провел совещание по борьбе с заболеванием при помощи видеосвязи

Джонсон отметил, что в случае необходимости меры введенного в стране карантина могут быть ужесточены. Всего было разослано 30 млн копий письма. Как ожидается, это обойдется казне в 5,8 млн фунтов (7,2 млн долларов).

В Британии зафиксировано более 17 тыс. случаев заражения, 1228 человек умерли, в том числе 209 - за последние сутки.

На борту круизного лайнера "Заандам" от коронавируса скончались четыре человека

В Европе количество умерших от Covid-19 перевалило за 20 тыс. Премьер-министр Франции (более 38 тыс. установленных случаев) Эдуард Филипп предупредил, что главная битва еще впереди.

В Сербии усилен режим комендантского часа. Теперь жители не могут находиться на улице с 3 часов дня до 5 утра по выходным, и с 5 вечера до 5 утра в будние дни. Людям старше 65 лет предписано не выходить из дома. Исключение сделано лишь для закупки продуктов - с 3 до 8 утра по воскресеньям. Границы страны закрыты уже некоторое время, но период обязательной самоизоляции для людей, прибывших из-за границы, был увеличен с 14 до 28 дней.

Власти Нидерландов забраковали сотни тысяч защитных масок, доставленных из Китая, потому что они не соответствуют стандартам качества. Министерство здравоохранения страны сообщило Франс-пресс, что 21 марта было доставлено 1,3 млн масок, после чего 600 тыс. масок сразу же отправили в больницы. Вероятно, маски не достаточно плотно прилегали к лицу, либо в них использовались бракованные фильтры.

Количество смертей от коронавируса в стране за последние сутки часа достигло 132. Всего умер 771 человек. С начала эпидемии было выявлено 10886 случаев заражения.

Португалия объявила, что все прошения о предоставлении права на жительство для легальных мигрантов будут удовлетворены, потому что из-за пандемии коронавируса дела не рассматриваются в прежнем объеме, и они накапливаются.

Все беженцы, обратившиеся к государству за предоставлением убежища, теперь имеют право на получение статуса резидента. Власти назвали это проявлением солидарности во время кризиса. Всего в стране с начала пандемии было выявлено более 5 тыс. заражений коронавирусом, 100 человек скончались.

Другие части мира

Власти многих стран выразили озабоченность, что длительное нахождение семей дома может вызвать вспышку домашнего насилия. Для борьбы с этим явлением Австралия выделила 100 млн долларов. Франция и ЮАР открыли "горячие линии" для людей, которые сталкиваются с домашним насилием.

В Австралии также усиливаются условия карантина, что среди прочего подразумевает запрет собираться в группы больше двух человек, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а людям старше 70 лет предписано оставаться дома. С понедельника закроются все детские площадки и парки с тренажерами.

Южная Корея ввела ограничения для всех, кто прилетает международными авиарейсами из-за опасений, что пассажиры из других стран могут вызвать вторую волну заражений коронавирусом. С 1 апреля все прибывшие будут в обязательном порядке помещаться в карантин на 14 дней.

Тем временем круизному лайнеру "Заандам", на котором скончались четыре заразившихся пассажира, а еще по меньшей мере у двух было выявлено заражение, разрешили пройти по Суэцкому каналу. Предполагается, что судно отправится во Флориду. Уже несколько портов отказались его принимать. На борту находятся более 1200 пассажиров. У многих развились симптомы, напоминающие грипп.

Проблемы Qatar Airways

Авиакомпания Qatar Airways продолжит выполнять полеты до тех пор, пока будет необходимо доставлять людей, застрявших из-за пандемии в разных странах, но вскоре у нее могут закончиться средства, сообщает Рейтер. Она - одна из немногих, кто не приостановил полеты.

Руководитель компании Акбар Бакер заявил: "У нас хватит средств на небольшой срок работы". Он отметил, что, возможно, авиаперевозчику придется обратиться за помощью к владельцу - правительству Катара.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585517520
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