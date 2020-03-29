Талибам потребовались нейтральные фигуры, - Г.Петров

00:59 30.03.2020

Переговоры о прекращении войны в Афганистане сорваны



Геннадий Петров

29.03.2020



Халилзад (справа) зря говорил в Катаре талибам, что самые сложные переговоры уже закончились. Фото Reuters

Из-за позиции движения "Талибан" (запрещено в РФ) не состоялись консультации по мирному урегулированию в Афганистане. Талибам не понравилось, что им предложили вести переговоры только с представителями афганских властей: Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы, каждый из которых считает себя легитимным президентом страны. Причем фактически делегация была сформирована только Гани.



Договоренность о внутриафганском диалоге была достигнута еще в феврале в Катаре, на переговорах Соединенных Штатов и талибов, где стороны условились о выводе американских войск из страны. Однако с тех пор переговоры так и не начаты. Непонятно, с кем им талибам вести. В стране – два президента. Действующий глава государства Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла считают себя победителями президентских выборов осени прошлого года. Они провели инаугурации и желания кооперироваться ради переговоров с талибами не проявили. Мирить их неделю назад приезжал госсекретарь США Майкл Помпео. Свой визит он впоследствии оценил как неудачный, уклонившись тем не менее от каких-либо подробностей.



И вот появилась информация, что, несмотря на пессимизм Помпео, дело в афганском урегулировании сдвинулось с мертвой точки. Офис Гани объявил о том, что правительственная делегация сформирована. Ее возглавил бывший руководитель Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Санекзай. "Я хочу поздравить афганское правительство, политических лидеров и лидеров гражданского общества с тем, что они собрались вместе. Они создали инклюзивную переговорную команду для переговоров с талибами", – написал в Twitter cпецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад. Но оказалось, что чиновник всего лишь принимает очень желаемое за действительное.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил 29 марта, что состав делегации правительства не отражает интересы всех сторон афганского конфликта и поэтому диалога с ним не будет. Талибам не нравится, что в составе делегации – только представители Абдуллы Абдуллы и Ашрафа Гани. А, по выражению Муджахида, "нейтральных фигур", представляющих другие политические силы страны, в ней нет.



Впрочем, как оказалось, делегацией недоволен и Абдулла Абдулла, которому категорически не понравилось, как она была сформирована.

"Талибы подтвердили свою старую позицию, изложенную еще в ходе подписания соглашения с американцами, что они будут готовы вести межафганский диалог с официальной делегацией из Кабула, в составе которой будут представлены все политические силы Афганистана. Однако это вовсе не такая делегация. Ее сформировал лично Ашраф Гани, причем ряд ее членов узнали о том, что их в нее включили, только постфактум", – сказал "НГ" эксперт по Средней Азии и Афганистану Аркадий Дубнов.

Среди тех, кого включили в делегацию, даже не поставив об этом в известность, был Батур Дустум, сын очень влиятельного полевого командира, лидера афганских узбеков Абдуррашида Дустума. "Фактически это получилась делегация Ашрафа Гани. А с ним талибы не хотят говорить, потому что считают его американской марионеткой", – считает Дубнов.



Таким образом, переговоры с талибами были фактически сорваны. По мнению Дубнова, Ашраф Гани сознательно пошел на этот шаг. "Дональд Трамп заинтересован в мирном диалоге властей Афганистана и талибов. А Ашраф Гани, напротив, не заинтересован. Он опасается, что в результате этого диалога останется не у дел и потеряет власть. Поэтому он просто тянет время до ноября, президентских выборов в США", – полагает эксперт. Дубнов уверен, что Ашраф Гани делает ставку на поражение Дональда Трампа. Афганский лидер надеется договориться с новым президентом США, представляющим демократов. Ашраф Гани считается политиком, симпатизирующим этой партии. Президентом Афганистана он был избран в 2014 году, когда США руководил Барак Обама. Его отношения с ним были достаточно ровными. Кроме того, у Ашрафа Гани неплохие личные контакты с Джозефом Байденом. А именно он сейчас считается фаворитом внутрипартийных выборов Демократической партии.