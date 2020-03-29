 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Нью-Йорке умер 1000-й заболевший
06:18 30.03.2020

Более тысячи умерших от коронавируса зафиксировано в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк менее чем за месяц из-за заражения новым коронавирусом умерли 1 026 человек.
Уточняется, что большинство летальных исходов выявлено в последние несколько дней. Только в городе Нью-Йорке умерли 776 человек. Вместе с тем официальные цифры ожидаются не ранее понедельника. Первый заболевший в штате был обнаружен 1 марта.
В общей сложности в США зарегистрировано свыше 142 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, около 2,5 тысяч человек умерли, согласно данным университета Джона Хопкинса.

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Источник - mk.ru
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