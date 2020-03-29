 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии
06:57 30.03.2020

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 29 марта 2020 г. в 20 час 28 мин 27 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА "Казинформ". Новости по теме В 390 км от Алматы произошло землетрясение Землетрясение ощутили жители Шымкента и Тараза На северных Курилах объявлена угроза цунами после мощного землетрясения Землетрясение произошло в 398 км от Алматы "Эпицентр землетрясения расположен в 362 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.3 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 39.97° с.ш. 77.42° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет ", - сообщили в СОМЭ. Землетрясение в Китае стало четвертым зафиксированным за сутки казахстанскими сейсмологами. Ранее были зарегистрированы землетрясения – одно в Китае (647 км от Алматы, магнитуда MPV 4.3) и два в Кыргызстане ( в 390 и 393 км от Алматы, м агнитуда MPV 4.3 и 4.9 ).

Источник - inform.kz
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