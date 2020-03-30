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Эпидемия конфликтов.Новый дивный пост-корона-мир, - Д.Тукмаков
08:08 30.03.2020

линии, по которым, если ничего не предпринять, будет все сильнее раскалываться общество
Денис Тукмаков
30 марта 2020

Одних пугает сам коронавирус, других - экономические последствия карантина, кто-то и вовсе усмотрел в действиях Собянина признаки госпереворота...
Меня же, помимо здоровья собственной семьи и перспектив с работой, больше всего тревожат несколько конфликтных линий, по которым, если ничего не предпринять, будет все сильнее раскалываться общество.

Вот лишь три темы, накал споров по которым в последние дни приближается к "украинским срачам".
"Карантинщики" против "шашлычников". Люди в целом уже поделились на тех, кто требует все более жесткой изоляции вплоть до введения войск, и на тех, кто до сих пор не видит причин не сходить в "пустынный парк" - коль скоро само государство никак не запретит передвижения граждан (и даже Москва остается открытой на въезд и выезд).
"Агностики" против "воцерковленных". Несмотря на дозволение патриарха не посещать храмы, этот конфликт будет только усиливаться с приближением Пасхи. Для православного немыслимо, чтобы причастие несло вред, и уж точно люди продолжат собираться на службы, хотя бы на улице, - что в глазах неверующих воспринимается как явная угроза всем остальным.

"Москвичи" против "остальной России". Столица, как крупнейший транспортный хаб, приняла на себя главный удар пандемии, однако жители провинции все чаще принимают москвичей за "демонов чумы, разносящих заразу по стране", - даже если те едут в свой отчий дом.
Если эпидемия затянется и примет угрожающие формы - я не столько о самом море, сколько о массовых разорениях, в которых всегда "виновата власть", - эти и другие темы могут оказаться "точками сборки" конфликтных потенциалов, о которых еще три месяца назад никто и не думал.

Источник - завтра
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