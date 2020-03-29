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Задуматься о бытии и небытии, - Александр Дугин
08:23 30.03.2020

совершенно не смешно на тему коронавируса

Мои близкие друзья и издатели моих книг в Италии тяжело переболели вирусом, но так как с дыханием и лихорадкой они (с большим трудом) справились, их даже не учли как проходящих по этой статье (в Италии в больницу обращаются те, кто сами уже просто не могут дышать... остальных даже на учет не ставят). Только что узнал, что Кристиан Буше, мой давний друг и издатель, госпитализирован с тяжелой формой коронавируса. Девушка моего друга и издателя из Бразилии Рафаэлу Машаду Алина (а значит и он) также заразилась. Если такая частота заболеваний среди самого близкого круга, каковы же реальные пропорции катастрофы?!
Надо отнестись к этому серьезно. Решение Собянина совершенно правильное, а формулировка о выходных Путина - нет (если только все не было строго наоборот, и это Собянин настаивал на выходных, а Путин хотел объявить ЧП). Надо уметь признавать ошибки. В экстремальных условиях между обществом и властью должно быть доверие.
И еще: очень опасна самодеятельность регионов. Они могут начать закрываться друг от друга (так было в Италии на первом этапе, когда север был уже поражен, а юг еще нет). Поэтому ЧП надо вводить везде, так как российские посетители заграницы - а там заражено просто все (судя даже по случаям среди моих друзей) - расползлись сотнями тысяч повсюду.
Телевидение тоже все заражено, можно поставить как loop "Лебединое". Ходить на программы смертельно опасно.
В целом ситуация траурная, непонятно как можно продолжать показывать то, что показывают.
Людей надо оставить одних в своих квартирах. Чтобы впервые в жизни они могли бы спокойно задуматься о бытии и небытии.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585545780
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