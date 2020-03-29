Наступает мрак. Не бойтесь болезни - бойтесь этого организованного безумия! - И.Шамир

08:33 30.03.2020

Человечество, ты спятило!

какая мощь аппарата подавления разума - даже Россия и Китай играют в эту игру

Исраэль Шамир



Все эти карантины от Индии до Норвегии будут вспоминаться как сжигание ведьм в средние века, как порыв массового безумия. Но на этот раз у него есть режиссер, который всех сводит с ума.

Не получилось вогнать человечество в смертельный ужас пророчествами Греты - получайте короновирус. Режиссер решил, чтобы мы боялись, отдали свои свободы и права, обнищали, и перессорились. Я уже вижу в ФБ дамочек (и джентльменов), которые требуют расстреливать людей, вышедших погулять.



Все началось с борьбы с курением - когда удалось все человечество заставить отказаться от этой мирной привычки, режиссер понял, что все возможно.

Какая мощь этого аппарата подавления разума - даже Россия и Китай играют в эту игру. Единственный луч света - Лукашенко. И пока еще держится Швеция, но боюсь, что ее сомнут.

Наступает мрак. Не бойтесь болезни - бойтесь этого организованного безумия!