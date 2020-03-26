Идеологическая инфекция Америки. Трамп - лохмо-вирус, - Кр.Хилл

08:37 30.03.2020

Американский дипломат Кристофер Хилл считает, что США возглавляет президент, который фундаментально не подходит для этой работы. Он предполагает, что Трамп проиграет президентские выборы в ноябре, а на смену ему придет его противоположность - Джо Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии.

Project Syndicate (США): идеологическая инфекция Америки

Президентская предвыборная гонка 2020 в США



Американцы знамениты своей любовь к автомобилям, но первыми придумали мобильные пункты тестирования на Covid-19, в которые можно приехать на машине, южнокорейцы. Это простое решение резко снижает риск заражения. Американцы также знамениты тем, что предпочитают говорить прямо и откровенно и отличаются ясностью мышления. Однако именно южнокорейцы прямо и решительно взялись за борьбу с пандемией коронавируса.

Да, конечно, Южная Корея - это одна из самых развитых стран в мире (хотя многие корейцы скромно отвергли бы такую похвалу). Однако точно такой же страной является и Америка. Почему же тогда США так сильно отстают в реагировании на пандемию?



Краткий ответ: США возглавляет президент, который фундаментально не подходит для этой работы, ни интеллектуально, ни по своему темпераменту. Большинство американцев уже давно сделали этот вывод. И если нынешние тенденции в общественном мнении сохранятся, тогда Дональд Трамп проиграет президентские выборы в ноябре, а на смену ему придет его полярная противоположность - Джо Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии.



В этом случае многие американцы смогут отпраздновать возврат своей страны к достоинству и приличию. Как часто говорит Байден, выбор будет делаться между разными стилями. Но уход Трампа не приведет к немедленному излечению политической болезни Америки. Страна поражена извращенным идеологическим трайбализмом, а сам Трамп является просто самым известным носителем этой болезни. Как знает любой, кто наблюдает за американской политикой, Америка глубоко расколота "негативной партийной борьбой": обе партии в больше степени мотивируются противостоянием друг другу, чем отстаиванием собственных идей.



Впрочем, один из двух лагерей - Республиканская партия Трампа - сочетает такие враждебные подходы с чувством глубокого подозрения к экспертам и к принципам государственного управления в целом. Это недовольство истеблишментом появилось еще до Трампа, но он разжигает его еще сильней ради собственной политической выгоды. Его заявления во время посещения Центров по контролю и профилактике заболеваний и пресс-конференций 13 марта и 14 марта вызывают тревогу и демонстрируют, что он больше всего озабочен состоянием фондового рынка, а не здоровья людей.



Что же касается нынешних антикризисных мер администрации, то изначально Трамп проталкивал тему "частно-государственного партнерства", что предполагает опору на компании США, обещающие оказывать добровольную поддержку. Между тем, не считая предложения гендиректора Walmart разместить на опустевших парковках этой сети магазинов пункты мобильного тестирования на вирус, обязательства, которые берет на себя частный сектор, очень далеки от того, что реально необходимо.



В Белом доме Трамп представлял корпоративных топ-менеджеров краткими рассказами о достоинствах их компаний, а затем каждый из них послушно подходил к микрофону, предлагая туманные обещания поддержки. Этот эпизод имел все отличительные признаки мероприятия по сбору средств на избирательную кампанию. Но он был столь же явно организован и для того, чтобы напомнить американцам: хребет экономики страны - это бизнес, а не работающие на государство сотрудники системы здравоохранения.



Трамп хочет, чтобы страна - и остальной мир - поверили в его способности командовать частным сектором. Но хотя поставки элементарных материалов, необходимых больницам, уже иссякают, он отказался отдавать приказ американским компаниям начать их производство, хотя он уполномочен на это законом "Об оборонном производстве" 1950 года.



Как будто это уже не стало очевидным за время работы его администрации, Трамп не способен справляться со своими проблемами. Он планирует лишь одну вещь: на кого бы свалить вину. Например, он продолжает называть нынешнюю инфекцию "китайским вирусом", хотя во всем мире универсальными стали термины "коронавирус" и "Covid-19". На протяжении нескольких недель, пока многие страны мира начинали борьбу с эпидемией, Трамп увидел здесь шанс усилить анти-иммигрантскую политику, заявляя даже, совершенно абсурдно, что его печально известная стена на мексиканской границе поможет сдержать вирус.

Один из самых долгих идеологических споров в Америке касается методов обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Те, кто опасается призрака "социализма", регулярно критиковали, принижали значение и, в конечном итоге, сорвали попытку администрации Обамы ввести обязательное медицинское страхование для всех.

Точно так же Трамп и конгрессмены-республиканцы постоянно критикуют систему государственного образования из идеологических соображений. Министр образования Бетси Девос и другие члены администрации Трампа регулярно говорят о "государственных школах" (а не публичных, как их принято называть) и хотят расширить систему так называемых чартерных (полугосударственных) школ. Эти попытки оправдываются необходимостью обеспечить "выбор школы", но их конечный мотив является идеологическим: подорвать и, в конечном итоге, ликвидировать существующий уже 250 лет институт бесплатного государственного образования (всеобщего и обязательного). Впрочем, это не означает, что идеологические обязательства Трампа делают его последовательным. Напротив, идеологические правые сопротивлялись попыткам демократов осуществить масштабное бюджетное стимулирование во время Великой депрессии. А сегодня Трамп и его переживающая трудности администрация воспользовались этим опытом для разработки программы стимулирования в ответ на нынешний кризис.



Действительно выбирать предстоит между разными стилями. Но одновременно предстоящие выборы открывают перспективу возврата к более практичным и неидеологизированным подходам к решению проблем. В ноябре американцы получат шанс высказаться за такое управление государством, которое руководствуется принципами и научными знаниями. И то, и другое в первую очередь отметается в сторону, когда на первый план выходит идеология. Помимо борьбы с коронавирусом, Америке необходимо бороться еще и с этой проблемой, которая возникла даже раньше.

Кристофер Хилл - американский дипломат, в настоящее время является главным советником канцлера по глобальному взаимодействию и профессором практической дипломатии в университете Денвера. Бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии, был послом США в Ираке, Южной Корее, Македонии и Польше, специальным посланником США в Косово, участником переговоров по Дейтонским мирным соглашениям и главным переговорщиком США с Северной Кореей в 2005-2009 годах.



Оригинал публикации: America’s Ideological Infection

Опубликовано 26/03/2020



Кристофер Хилл (Christopher R. Hill)