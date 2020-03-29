 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Восток - дело тонкое: культовый советский фильм "Белое солнце пустыни" отмечает 50-летие
09:24 30.03.2020

Главному советскому блокбастеру сегодня исполняется 50 лет. Ровно полвека назад фильм "Белое солнце пустыни" впервые показали на большом экране. Всего за год его посмотрели более 50 миллионов зрителей, а российские космонавты и вовсе сделали это традицией. Теперь каждый экипаж смотрит картину перед стартом, чтобы полет прошел благополучно.

Это кино советские зрители сразу разобрали на цитаты: "Восток - дело тонкое", "Гюльчатай, открой личико". Или ставшая крылатой фраза Верещагина: "Я мзду не беру, мне за державу обидно".

Песня в исполнении Павла Луспекаева "Ваше благородие" на слова Булата Окуджавы стала одной из самых любимых и узнаваемых в стране. Сложно найти человека который не видел или ничего не слышал об этом фильме.
Желтые пески самого большого в Европе бархана Сыры-Кум, что в Дагестане, идеально легли в основу фильма "Белое солнце пустыни". Один из самых знаменитых эпизодов киноленты, где товарищ Сухов откапывает обреченного на смерть абрека по имени Саид, снимали в этих местах.

Сегодня бархан - федеральный заповедник. В это время года здесь много туристов, но из-за вспышки короновируса сейчас вход закрыт. Для жителей Дагестана фильм стал родным еще до выхода на экраны, многие сцены снимались в окрестностях Махачкалы и Каспийска. Магомедкамиль помнит, как сотни мальчишек убегали с уроков, чтобы украдкой следить за игрой актеров.
Известный дагестанский актер Магомед Сулейманов, напротив, отказался от участия в съемках. Владимир Мотыль предложил ему сыграть бандита, но в тот год он уже снимался в другом проекте, где ему предложили роль второго плана.

Магомед Сулейманов, председатель регионального отделения Союза кинематографистов: "Если бы я знал, что так сложится, что это фильм станет культовым, я бы, наверное, перешел на эпизод, чем на главную роль".
Картина рождалась в муках, вспоминает участник съемочной группы Николай Конюшев. Процесс растянулись на 2 года, состав за это время поменялся почти на 90%, да и условия работы были адские, люди сбегали со съемочной площадки, особенно сложно пришлось поддерживать численность гарема Абдуллы.

Николай Конюшев, ассистент по актерам "Белое солнце пустыни": "Жара, плюс 50–60 градусов, песок, яйца клали в него и варили. Костюмы у гарема были настоящие, чадра из конского волоса, тяжелая, девочки не выдерживали. А не видно же, кто там, поэтому просили солдат из воинской части сидеть в них".

Беды на этом не закончились. От режиссера потребовали переснять несколько сцен, в том числе, финальную и оплакивание смерти Абдуллы его гаремом, но его все равно забраковали. Лента долго пылилась на полках "Госкино", пока ее случайно не увидел космонавт Алексей Леонов. С тех пор ее просмотр входит в обязательную предполетную программу. При личной встрече с генсеком СССР Леонидом Брежневым он лестно отозвался о неизвестном фильме.
Александр Шпагин, киновед, историк кино: "Благодаря Брежневу „Белое солнце пустыни" вышло на экран, хотя оно все равно вышло бы на экран, но ему хотели дать третью категорию, слить, но я думаю, оно все равно проявилось бы так или иначе".

Картина несколько раз меняла свое рабочее название: "Басмачи", "Пустыня", "Спасите гарем" и даже "Восток - дело тонкое". Известно о 15 вариантах. И лишь перед самым выходом на большие экраны над страной взошло "Белое солнце пустыни". Прошло уже 50 лет, но перед народной памятью и любовью время, кажется, бессильно.

Источник - НТВ
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