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Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики?
10:16 30.03.2020

Алексей Калмыков
Би-би-си

Жизнь на планете замерла. Возвращение к норме если и возможно, то обойдется дороже, чем любой из всех послевоенных кризисов. Конечный счет вирус предъявит через месяцы, если не годы, но уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики - и счет идет на триллионы долларов.

Пандемия на Западе еще не достигла пика, и от ее продолжительности будет зависеть, насколько беднее станут жить люди. В большинстве стран карантин продолжается неделю-другую, а власти предупреждают, что в той или иной форме он может продлиться и полгода.
Примерный масштаб бедствия можно оценить, бегло взглянув на то, сколько денег на этом очень начальном и предварительном этапе власти богатых стран обещают потратить на реанимацию экономики.

Суммы гигантские, беспрецедентные и пугающие. США одобрили антикризисный пакет стоимостью 2 трлн долларов; Европа пока отложила полтриллиона, но собирает намного больше. А в целом страны "Большой двадцатки" к концу марта уже пообещали потратить около 5 трлн долларов денег налогоплательщиков на борьбу с нынешним кризисом - это примерно 6% годового объема мировой экономики.
Во сколько обойдется миру коронавирус. И кто за это заплатит?

И в отличие от предыдущих кризисов, речь идет не о печатании новых денег центробанками, а о перераспределении уже существующих и без того сокращающихся общих реальных доходов общества в пользу наиболее пострадавших.
Другими словами, обеднеть должны все. Те, кто выживет, поистрепавшись, заплатят за тех, кто не переживет. Победителей не будет.

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"Теперь уже ясно, что мир погружается в рецессию, - предрекла спад мировой экономики глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. - Она будет не меньше, а то и хуже той, что мы пережили в 2009 году".
Глава МВФ не исключила отскок в 2021 году, но только в том случае, если пандемию удастся обуздать, а порожденные ею перекосы исправить. Для этого нужно "предотвратить волну банкротств и увольнений, угрожающих не только восстановлению экономики, но и общественному согласию". Стоит это очень дорого.

За что придется заплатить
Коронавирус выявил огрехи в системе здравоохранения одних стран и полный крах в других. Первые неотложные траты пошли именно туда: временные больницы, срочная закупка масок и оборудования, наем медперсонала. Когда пыль осядет, большинству стран придется серьезно вложиться в решение проблем здравоохранения, выявленных этой пандемией.

Однако денег на это не будет, если экономическая активность не восстановится, люди и бизнес не сохранят работу и не продолжат платить налоги. Поэтому для начала придется поддержать их: субсидиями, налоговыми каникулами, смягчением правил и прямой раздачей денег.
На что помимо спасения заболевших и создания вакцины Запад потратится в первую очередь? У каждой страны свои рецепты, но вот примерный список уже объявленных антикризисных мер.

Почти все страны начали с помощи парикмахерам, таксистам, дизайнерам и рестораторам. Они обещают безвозмездные гранты и льготные кредиты малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
Прямая раздача денег: каждый американец получит до 1200 долларов наличными, японцам и грекам тоже обещают подарки.

Льготные кредиты попавшим в беду и выкуп компаний в наиболее пострадавших отраслях. Список открыли авиация и туризм, но он ежедневно пополняется.
Налоговые каникулы: отсрочка платежей и социальных сборов с компаний и индивидуальных предпринимателей.
Увеличение пособия по безработице и смягчение требований для его получения. Ирландия, например, обещает всем потерявшим заработок из-за Covid-19, пособие в 350 евро в неделю.
Кредитные каникулы: отсрочка платежей по долгам компаний и физических лиц.

Дотация из бюджета на выплату зарплат сотрудникам фирм, вынужденно простаивающих из-за карантина. В Чехии, Нидерландах и Великобритании власти обещали взять на себя 80-90% платежной ведомости частного бизнеса на несколько месяцев.
Компенсация затрат на сокращение персонала, чтобы людям выплатили выходное пособие за несколько месяцев, а не увольняли без копейки.
Оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, чтобы родители не спешили выходить на работу, пока школы закрыты. Во Франции - до двух недель за счет бюджета.
Некоторые (например, Швейцария) даже компенсируют потери от срыва конференций и других мероприятий.
Эти меры обойдутся в триллионы долларов, деньги возьмут в долг, а расплачиваться придется будущим поколениям. Однако без искусственного дыхания бизнес и население могут не пережить Covid-19.

"Нынешний кризис - стопроцентно самый серьезный и масштабный на нашей памяти, - сказала Би-би-си главный экономист клуба богатых стран ОЭСР Лоранс Бун. - На этот раз проблема не в недостатке ликвидности. На этот раз главная проблема - вирус".
"Фактически это означает, что мы стоим на пороге очень серьезного кризиса", - сказала она, добавив, что если эпидемию не удастся обуздать за пару месяцев и она вернется следующей зимой, ни один экономист в мире не возьмется предсказать, чем это обернется.

Кто сколько обещает заплатить

В деле борьбы с вирусом никто пока не может сравниться с США. Самая богатая страна мира быстро вышла в лидеры по числу инфицированных коронавирусом и, несмотря на публичный скепсис президента Дональда Трампа, отнеслась к эпидемии как к неприятности исторического масштаба.
Конгресс выделил более 2 трлн долларов на реанимацию экономики. Полтриллиона получат крупный и средний бизнес, 350 млрд раздадут мелким предпринимателям в виде льготных кредитов. Американцам наличными выдадут 300 млрд долларов, и еще примерно столько же пойдет на выплату пособий тем, кто из-за вируса потерял работу.
Несмотря на внушительный объем антикризисного пакета, превышающий годовой размер экономики России и сопоставимый с ВВП Бразилии, Италии или Канады, конгрессмены и Белый дом допускают, что счет этот не окончательный и в итоге придется заплатить больше.

Одобренный Конгрессом и подписанный Трампом в минувшую пятницу закон обойдется Америке примерно в 10% ее годового ВВП. Другие страны пока выступают скромнее, но некоторые уже выделили сопоставимые суммы.

Вторая крупнейшая экономика в мире - Евросоюз - пока не может договориться о совместных стимулах. Однако на национальном уровне деньги уже текут рекой.
Германия выделила более 150 млрд евро, или 4,5% ВВП, и пообещала в случае необходимости увеличить антикризисный пакет до 800 млрд евро, что составляет четвертую часть немецкой экономики.
Из наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС Франция оказалась щедрее всех: она готова раскошелиться на 350 млрд евро (15% ВВП). Италия отложила 25 млрд евро, Испания - не больше 10 млрд. Это не больше пары процентов их годового выпуска, и никто не верит, что этого хватит.

Нидерланды собираются потратить до 20 млрд евро, или 2% ВПП только в ближайшие три месяца. Примерно столько же уже выделили Дания, Польша, Португалия, Ирландия и Чехия. Другие, вроде Австрии, Греции, Швеции и Эстонии, решили не рассчитывать на лучшее, а сразу готовиться к худшему: они отписали от 5% до 10% ВВП на борьбу с новым кризисом.

Аналогичным образом поступили другие развитые страны, включая Австралию, Канаду и Израиль. Другие, вроде Японии, пока подсчитывают убытки и оформляют компенсации.

Источник - ВВС
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