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В Италии назревают бунты и погромы, - "Къ"
10:50 30.03.2020

Как европейские страны переживают карантин

Жители Италии начали штурмовать супермаркеты. На эти меры люди пошли из-за финансовых проблем, пишут местные СМИ. Режим строгой изоляции действует в стране с середины марта. Около 70% компаний закрыты на карантин, работают только производства жизненно важных товаров. Тяжелее всего, как пишет Huffington Post, в Италии приходится владельцам малого бизнеса, чьи магазины закрылись. Они пока не получили обещанную от государства финансовую помощь, а сбережения, отмечают в издании, у людей заканчиваются.

Как коронавирус изменит жизнь
Власти предупреждают, что в стране активизировались мафиозные группировки, сообщила собственный корреспондент "Ъ FM" в Италии Елена Пушкарская:
"В южных областях были отмечены первые акции протеста, первые беспорядки - на Сицилии были попытки штурмов магазинов, но это не были огромные толпы народа с вилами, это было порядка 20 мужчин, которые пытались проникнуть в магазин с тем, чтобы забрать товар бесплатно - они были правоохранительными органами приведены в порядок. Но, тем не менее, полиция предупреждает о том, что организованная преступность, мафия, делает попытки, чтобы в этой ситуации делать свои мутные дела,- об этом предупреждают и спецслужбы, и полиция. Правительство понимает, что терпение людей уже на пределе, речь идет сейчас о том, что карантин будет продолжен и после 3 апреля. Еще с самого начала, как только был объявлен карантин, сразу же было выделено €25 млрд, для того, чтобы помочь гражданам, но этого очень мало".

Италия занимает второе место по числу заразившихся коронавирусом в мире после США. По данным исследовательского института Хопкинса, сейчас на Аппенинском полуострове - более 92 тыс. заболевших.
Чуть лучше ситуация во Франции, там сейчас около 38 тыс. инфицированных. В режиме тотальной изоляции страна с 17 марта. За нарушение карантина предусмотрены штрафы. Все рестораны, места отдыха и магазины, за исключением продуктовых, закрыты. Сегодня стало известно, что экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса. Ему было 75 лет.

Европейские улицы отвыкают от людей
Социальное недовольство и напряжение в некоторых пригородах растет, сообщил собственный корреспондент "Ъ FM" в Париже Денис Стрелков: "Штрафов становится все больше и больше. Если раньше мы говорили только про €135 штрафа за нарушение карантинных мер, то во второй раз это будет €1500, это может быть и уголовная ответственность,- то есть людей с каждым днем на улице становится все меньше и меньше. В некоторых городах, даже близких в парижскому региону, начинают вводить комендантский час, особенно в "тяжелых" районах. Например, в парижском пригороде Сен-Дени часто не соблюдаются карантинные меры. Очень легко говорить про то, чтобы люди не выходили на улицы, если вы сидите в своей парижской большой квартире, но у тех, кто живет в многоэтажках в пригородах, часто такого люкса нет,- в таких условиях очень сложно удержать людей. Даже местные власти утверждают, что им приходится буквально загонять людей домой. Те полицейские, которые ездят в эти неблагополучные районы, часто не справляются не только с выписыванием штрафов, но просто получают в ответ камни в свои автомобили. Становится меньше продуктов в супермаркетах, про это, конечно, власти пока не говорят, это связано в первую очередь с небольшими проблемами с поставками, но дефицита пока что нет. Также стало известно, что карантин продлится, как минимум еще на две недели продлят все ограничительные меры, то есть мы еще только в середине этой ситуации. Уже есть первые случаи гибели от коронавируса среди работников супермаркетов, и это все вызывает абсолютное недовольство со стороны профсоюзов, они призывают к более жестким мерам".
Власти Италии и Франции сейчас обсуждают возможность продления режима изоляции. Не решенным в обеих странах пока остается вопрос с медицинскими масками. Местные жители жалуются, что их практически невозможно купить.
В Великобритании ситуация напротив стабилизировалась, отмечают источники "Ъ FM". Там с 24 марта действует режим карантина, в стране более 17 тыс. заразившихся, в их числе премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и принц Чарльз. Сейчас британцы уже не скупают продукты первой необходимости в супермаркетах и вместо встреч в пабах устраивают видеоконференции в программе Zoom, сообщил "Ъ FM" корреспондент Русской службы BBC Бен Тавенер.

"Была некая напряженность в начале, когда начали говорить о том, что вот-вот будет карантин, возможно, не будет хватать продуктов в супермаркетах,- из-за этого сообщения все кинулись в супермаркеты и раскупили все, у нас была жуткая нехватка туалетной бумаги, яиц, фруктов. Сейчас у нас первые выходные на более жестком карантине - как раз все в супермаркетах и магазинах стабилизировалось, но ужесточили количество людей, которые могут присутствовать одновременно в помещениях. У нас сейчас люди стоят в очередях около супермаркетов, обязательно соблюдая дистанцию, даже ставят наклейки на полу, чтобы люди стояли ровно в двух метрах друг от друга. Но сказать, что есть напряженность, я не могу. Людям все это очень странно. По пятницам у нас "дринки" из дома по Skype или по Zoom".

В Испании ситуация ухудшилась - там за сутки погибли 800 человек. Страна на четвертом месте в мире по числу заразившихся, их более 78 тыс. Испанские власти в воскресенье ужесточили карантин. Они обязали сотрудников компаний, чья работа не входит в число жизненно необходимых, в ближайшие две недели оставаться дома.
Юлия Жданова
"Коммерсантъ FM" от 29.03.2020,

Источник - kommersant.ru
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