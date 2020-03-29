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В Алматы определены 24 зоны очага коронавирусной инфекции
11:21 30.03.2020

Вчера, 29 марта, их было на три меньше

В Алматы на 30 марта 12:00 определены 24 зоны очага коронавирусной инфекции в восьми районах города. Больше всего очагов в Алатауском районе. При этом вчера были сняты ограничительные меры с 7 очагов.
Адреса очагов коронавирусной инфекции на 30 марта:
Ауэзовский район - 4 очага:
мкр. Жетысу-2, 70а;
мкр. Мамыр-4, 313;
мкр. 6, 35; мкр. 1, 28.
Алатауский район - 5 очагов:
мкр. Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234;
мкр. Аккент, 7;
мкр. Акбулак, 9;
ул. Жасыл Желек, 13;
ул. Тойшибек Батыра, 121.
Алмалинский район - 3 очага:
ул. Желтоксан, 125;
ул. Жарокова, 16;
ул. Жарокова, 7.
Медеуский район - 4 очага:
ул. Гоголя, 75;
ул. Кунаева, 62;
мкр. Самал-3, 25;
Достык, 111/2.
Жетысуский район - 3 очага:
ул. Волочаевская, 51;
ул. Помяловского, 25;
мкр. Кулагер, 45.
Турксибский район - 2 очага:
мкр. Жулдыз, 45;
мкр. Жулдыз-1, 13.

Бостандыкской район - 2 очага:
ул. Тургут-Озала, 242;
ул. Навои, 328.
Наурызбайский район - 1 очаг:
ул. Береке 1/97.

Источник - vlast.kz
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