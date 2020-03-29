В Алматы определены 24 зоны очага коронавирусной инфекции

11:21 30.03.2020

Вчера, 29 марта, их было на три меньше



В Алматы на 30 марта 12:00 определены 24 зоны очага коронавирусной инфекции в восьми районах города. Больше всего очагов в Алатауском районе. При этом вчера были сняты ограничительные меры с 7 очагов.

Адреса очагов коронавирусной инфекции на 30 марта:

Ауэзовский район - 4 очага:

мкр. Жетысу-2, 70а;

мкр. Мамыр-4, 313;

мкр. 6, 35; мкр. 1, 28.

Алатауский район - 5 очагов:

мкр. Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234;

мкр. Аккент, 7;

мкр. Акбулак, 9;

ул. Жасыл Желек, 13;

ул. Тойшибек Батыра, 121.

Алмалинский район - 3 очага:

ул. Желтоксан, 125;

ул. Жарокова, 16;

ул. Жарокова, 7.

Медеуский район - 4 очага:

ул. Гоголя, 75;

ул. Кунаева, 62;

мкр. Самал-3, 25;

Достык, 111/2.

Жетысуский район - 3 очага:

ул. Волочаевская, 51;

ул. Помяловского, 25;

мкр. Кулагер, 45.

Турксибский район - 2 очага:

мкр. Жулдыз, 45;

мкр. Жулдыз-1, 13.



Бостандыкской район - 2 очага:

ул. Тургут-Озала, 242;

ул. Навои, 328.

Наурызбайский район - 1 очаг:

ул. Береке 1/97.