В США цена нефти уже... минус 19 центов. Дешевле чем даром!

11:23 30.03.2020

Баррель нефти WTI опустился ниже 20 долларов



Мировые цены на нефть упали до уровней 18-летней давности. Более того, в США уже зафиксирована сделка с отрицательной ценой. Настали времена, когда за то, чтобы избавиться от нефти, надо заплатить.



Еще месяца три назад нефть называли черным золотом, а теперь, если формулировка агентства Bloomberg приживется, будут называть черным барахлом. Цена марки WTI сегодня скаталась ниже 20 долларов, почти добравшись до минимума за 18 лет. Марке Brent все-таки удалось подешеветь до минимума с ноября 2002 года.



Саудовская Аравия завила, что не ведет с Россией никаких переговоров о стабилизации нефтяного рынка. Но главная проблема мировой нефти сейчас заключается в том, что ее негде хранить. Потребление из-за коронавируса упало на 20–25%.



Точных данных о мировых хранилищах нет, но есть оценки, что запасов осталось на 2–4 месяца, только даже к этим хранилищам есть доступ не у всех производителей. В США уже заключена сделка, когда компания Mercuria Energy Group продала нефть по цене в минус 19 центов, лишь бы только избавиться от нее.