Человек человеку вирус. Эпидемия COVID-19 раскалывает страны изнутри, - А.Наумов

12:14 30.03.2020

Алексей Наумов, 30 марта 2020



Захлестнувшая планету коронавирусная инфекция продолжает свое гибельное шествие по миру, несмотря на все меры противодействия: в США поставлен рекорд по числу заболевших, в Италии - по числу погибших. "Ъ" изучал, как человечество пытается бороться с вирусом, который не только убивает тысячи человек по всему миру, но и заставляет людей бояться собственных сограждан.

Число заболевших коронавирусом идет на спад: за сутки зарегистрировано всего 45 новых инфицированных, при этом 44 из них вернулись из-за границы, а умерли лишь пять человек. Это статистика по Китаю, где в конце прошлого года вирус впервые передался от животного к человеку и где сегодня из 81,3 тыс. заболевших лишь чуть более 2,5 тыс. человек остаются в больницах. На фоне решительной победы над COVID-19 на своей территории власти бывшего эпицентра заражения приняли решение запретить въезд в страну всем иностранцам, опасаясь второй волны инфекции - теперь завезенной из-за рубежа.

Ситуация за пределами КНР действительно угрожающая: страны ставят один печальный рекорд за другим. В Японии, например, за субботу зарегистрировано рекордное число новых заболевших - 194 человека. О схожем "достижении" отчитались и в России в воскресенье - 270 заражений. Итальянские власти тем временем рапортовали о рекордном числе погибших: за сутки скончались 919 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Схожее заявление сделали власти Испании - 838 смертей.

Тем временем абсолютным лидером по числу зараженных стали США - в стране зарегистрировано 121,5 тыс. случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Эпицентром инфекции в стране стал Нью-Йорк - городские власти сообщают, что служба скорой помощи города не получала столько обращений со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Врачи, не справляясь с наплывом пациентов, вынуждены решать, кто из больных будет интубирован и отправится в реанимацию, а кто останется без лечения и, возможно, погибнет. При этом медикам зачастую самим не хватает масок и респираторов: десятки врачей отправлены на карантин с подозрением на COVID-19.

На этом фоне растет внутреннее напряжение в стране: по словам президента США Дональда Трампа, федеральные власти рассматривали предложение о введении тотального карантина в отношении жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.

Разговоры об этом вызвали гневную отповедь губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо: он назвал идею "объявлением штатам войны". "Закрывать территории внутри страны - не только безумно, но и контрпродуктивно, и совершенно антиамерикански, антиобщественно",- рассказал он в интервью CNN. Господин Куомо также усомнился в возможности обеспечения такого рода карантина. В итоге Дональд Трамп ограничился лишь призывом к жителям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут воздержаться от поездок по стране в течение 14 дней.

Тем не менее губернаторы штатов принимают собственные меры по защите от приезжих из пораженных болезнью мест. В частности, власти штатов Техас, Флорида, Мэриленд и Южная Каролина обязали всех приезжих из Нью-Йорка уйти в самоизоляцию. Полиция Техаса пообещала, что сотрудники будут проверять соблюдение предписания - нарушителей могут оштрафовать на $1 тыс. и отправить в тюрьму на полгода. В штате Род-Айленд полиция, в свою очередь, останавливает машины с нью-йоркскими номерами, собирает контактную информацию пассажиров и сообщает о необходимости карантина.

Бегство потенциальных носителей болезни из пораженных эпидемией регионов - не только американская проблема. Жители французского острова Нуармутье в Атлантическом океане жалуются, что к ним хлынули тысячи спасающихся от коронавируса парижан. "Мы ничего не могли поделать, люди отказались изолироваться в своих основных домах",- рассказал газете The New York Times мэр одного из местных городов Нуэль Фоше, назвав наплыв столичных гостей вторжением. Буквально за один день число жителей острова удвоилось и достигло 20 тыс.

Приезжие причем не стали самоизолироваться, а пошли на пляж - устраивать пикники, кататься на велосипедах и заниматься кайтсерфингом. Недовольные местные жители уже начали резать шины на автомобилях с парижскими номерами.

О схожей проблеме говорят жители Италии - многие обитатели севера страны, закрытого на карантин первым, отправились на юг и привезли болезнь с собой. На Сицилию, в частности, прибыли несколько десятков человек: многие из выявленных случаев заражения на острове были именно завезены. В Испании в бегстве уличили и бывшего премьер-министра Хосе Марию Аснара: в день объявления карантина в Мадриде он поспешил уехать на свою виллу в курортном городе Марбелья. В Германии власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания запретили жителям других районов ФРГ использовать пригородные дома на ее территории, только если на это нет профессиональной необходимости. Запрет на использование пригородных домов и дач также ввели власти Бельгии, Хорватии и Норвегии.

О трудностях из-за приезжих говорят и в другой части света - в закрытой на карантин Индии сотни тысяч оставшихся без работы и жилья мигрантов начали пешее путешествие домой с рюкзаками, набитыми нехитрыми пожитками. Многие планировали пройти сотни километров, однако на границе Дели полиция силой загнала их обратно - перемещение между штатами в стране запрещено.

На фоне всемирного разобщения вразумить человечество попытался папа римский Франциск: он выступил с призывом к миру и взаимопониманию. "Общая борьба с пандемией дает понять, насколько нам необходимо сплотить братские усилия нашей общей человеческой семьи",- заявил понтифик. Он присоединился к идее генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша объявить всеобщее перемирие на время глобальной эпидемии. "Я присоединяюсь ко всем, кто принял это воззвание, и призываю каждого остановить любые проявления войны и вражды, создать коридоры для гуманитарной помощи, открыть путь для дипломатических мер решения конфликтов и проявить внимание ко всем чрезвычайно уязвимым в нынешних условиях",- подытожил Франциск, призвав мировых лидеров обратить внимание на проблему потенциального стремительного распространения коронавируса в тюрьмах.

В деле спасения человечества рука об руку с религией идет наука: Всемирная организация здравоохранения объявила, что в Норвегии начинается масштабное испытание возможных лекарств от COVID-19. Первого пациента начнут лечить в больнице при Университете Осло, однако затем действие программы будет распространено еще на 21 медицинское учреждение. В рамках исследования "Солидарность" врачи проверят эффективность ремдесивира (лекарства от лихорадки Эбола), противомалярийного препарата гидроксихлорохина и использующегося при лечении ВИЧ "коктейля" из лопинавира и ритонавира (отдельно или в сочетании со средством от гепатита интерферон бета-1a)