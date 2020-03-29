Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 145

13:18 30.03.2020

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 1 человека. Всего зараженных стало 145 человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.

Инфекция была обнаружена у племянника больного, который был в контакте со вторым умершим.



Напомним, что накануне в стране запустили официальный Telegram-бот – @checkCoronavirusBot для предварительного тестирования на коронавирус.

Кроме того, наша редакция опубликовала уникальный фильм о борьбе с эпидемией в Ухане.

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Темир Исаев