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|Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 145
13:18 30.03.2020
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 1 человека. Всего зараженных стало 145 человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.
Инфекция была обнаружена у племянника больного, который был в контакте со вторым умершим.
Напомним, что накануне в стране запустили официальный Telegram-бот – @checkCoronavirusBot для предварительного тестирования на коронавирус.
Кроме того, наша редакция опубликовала уникальный фильм о борьбе с эпидемией в Ухане.
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Темир Исаев