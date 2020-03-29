"Не жгите хату!" - украинка, заразившая коронавирусом несколько сел, взмолилась о прощении

13:24 30.03.2020

Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям, попросив прощения.

Зная, на что способны ее соотечественники, она попросила не сжигать ее дом.

Она пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками.

"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", - со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", - плачет женщина.



Елизавета - заробитчанка, недавно вернулась из Италии. По всей видимости, там она и заразилась.

Приехав домой, женщина принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.

Она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ (объединенные территориальные громады - формы низовой организации граждан на селе на Украине - прим. РВ), общалась с главой Коленковцев.

Как результат - активная украинка заразила не только своих детей и внуков: глава сельсовета слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом.

На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

Вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.



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Источник: https://rusvesna.su/news/1585486757