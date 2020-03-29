 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Комендатура Бишкека выдает пропуска трех цветов. Чем они отличаются
13:49 30.03.2020

30 марта 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На сегодня комендатура Бишкека выдает специальные пропуска трех цветов. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.
По его словам, синий пропуск дает право на круглосуточное передвижение по городу. Красный дает право на проезд авто и пешее передвижение с 7.00 до 20.00.
"Для работы организаций и ведомств, а также для передвижения граждан, которые работают в медицинских учреждениях, банках, даются желтые пропуска", - рассказал Кашкар Джунушалиев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Источник - 24.kg,
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